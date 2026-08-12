Jeopolitik gelişmeler ve Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler, gümüş fiyatlarının yönünde belirleyici olmaya devam ediyor.

Dünya'da yer alan habere göre ons gümüş şu sıralarda 66 dolar seviyesinde bulunurken, teknik görünümde 60 dolar seviyesi önemli destek olarak öne çıkıyor. Analistler, fiyatın 64 dolar seviyesinin üzerinde kalması halinde yükselişin güç kazanabileceğine dikkat çekiyor.

72 DOLAR AŞILIRSA HEDEF 90 DOLAR

Teknik değerlendirmelere göre ons gümüşün 64 doların üzerine yerleşmesi halinde ilk güçlü hedef 70-72 dolar bandı olarak öne çıkıyor. Bu bölgenin aşılması ve 72 dolar üzerinde kalıcı bir hareket oluşması halinde ise yükselişin 90 dolara kadar hızlanabileceği değerlendiriliyor.

Gümüşün 60 doların altına gerilemesi durumunda ise satış baskısının artabileceği ve fiyatın önce 55 dolar, ardından 50 dolar seviyelerine çekilebileceği öngörülüyor.

GRAM GÜMÜŞ İÇİN 138 TL HESABI

Ons gümüşün mevcut 66 dolar seviyesinden 90 dolara yükselmesi, yaklaşık yüzde 36,4'lük bir artış anlamına geliyor.

Gram gümüşün mevcut fiyatı 101 TL olarak alındığında ve dolar/TL kurunun değişmediği varsayıldığında, aynı orandaki yükseliş gram gümüş fiyatını yaklaşık 137,7 TL'ye taşıyor.

Buna göre ons gümüşün 90 dolara ulaşması halinde gram gümüşün yaklaşık 138 TL seviyesine çıkabileceği hesaplanıyor. Bu senaryoda gram gümüşte mevcut 101 TL seviyesine göre yaklaşık 36,4'lük bir yükseliş söz konusu olacak.

Önümüzdeki dönemde gümüş için kritik seviyeler ise 60 dolar destek, 70-72 dolar direnç ve 90 dolar olası üst hedef olarak öne çıkıyor. Piyasaların yönünü belirlemesinde ABD enflasyon verisinin yanı sıra Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler de yakından izlenecek.

Ons gümüş yazım sırasında yüzde 2,29’luk yükselişle 66,16 dolardan işlem gördü. Gram gümüş ise yüzde 2,33’lük yükselişle 101,64 dolardan işlem gördü.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.