Kızıl metal olarak adlandırılan bakır piyasasında ABD ve Londra arasındaki fiyat farkı, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin rafine bakıra uygulayabileceği yeni tarifelere ilişkin beklentilerin önemli göstergelerinden biri haline geldi. Societe Generale, mevcut fiyat farkından yola çıkarak ABD'nin rafine bakıra yönelik yüzde 15 ve yüzde 30'luk tarife ihtimallerini hesapladı.

İnşaat, elektronik, enerji altyapısı ve ulaşım başta olmak üzere çok sayıda sektörün temel girdileri arasında yer alan bakır, son dönemde güçlü bir yükseliş gösterirken, piyasaların odağı ABD'nin tarife politikasına çevrildi.

Bakır vadeli işlemleri bir yılı aşkın süredir yükseliş eğilimini sürdürürken, geçen hafta libre başına yaklaşık 6,90 dolarla rekor seviyeyi gördü.

COMEX-LME FİYAT FARKI KRİTİK GÖSTERGE OLDU

Piyasada yakından takip edilen göstergelerden biri, ABD'deki COMEX bakır vadeli işlemleri ile Londra Metal Borsası (LME) fiyatları arasındaki fark oldu.

Geçmişte fiziki emtia yatırımcıları, bankalar, hedge fonlar, üreticiler ve tüketiciler tarafından iki piyasa arasındaki fiyat farklılıklarından yararlanmak veya riskten korunmak amacıyla kullanılan bu fark, son dönemde ABD'nin olası tarife kararlarına ilişkin beklentileri yansıtan bir göstergeye dönüştü.

Societe Generale analistleri, LME standartlarındaki bakırın Avrupa'daki depolardan ABD'nin doğu kıyısına taşınma maliyetini hesaplayarak elde edilen teslimat fiyatını COMEX vadeli işlemleriyle karşılaştırdı.

YÜZDE 15 TARİFE İHTİMALİ YÜZDE 14,6

Banka analistlerinin modeline göre mevcut fiyat farkı, Ocak 2027'de rafine bakıra yüzde 15 tarife uygulanması ihtimalinin yüzde 14,6 seviyesinde olduğuna işaret ediyor.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı öneride, rafine bakıra 1 Ocak 2027'den itibaren yüzde 15 genel tarife uygulanması ve bu oranın 1 Ocak 2028'de yüzde 30'a çıkarılması öngörülüyor.

Societe Generale'nin hesaplamasına göre ise mevcut piyasa fiyatlaması, Ocak 2028'de yüzde 30'luk tarife uygulanması ihtimalini yüzde 37 olarak gösteriyor.

ABD'NİN BAKIR İTHALATI 12 YILIN ZİRVESİNDE

Tarife beklentilerinin etkisi fiziki bakır piyasasında da görülüyor. ABD'nin bakır ithalatı temmuz ayında 200 bin metrik tonu aşarak son 12 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Societe Generale analistleri, ABD'nin ithal rafine bakıra bağımlılığının Washington açısından giderek daha önemli hale geldiğine dikkat çekiyor.

Özellikle yapay zeka altyapısına yatırımlar, elektrik şebekelerinin modernizasyonu ve savunma harcamalarındaki artışın önümüzdeki dönemde bakır talebini desteklemesi bekleniyor.

TARİFE KARARI BAKIRIN YÖNÜNÜ BELİRLEYEBİLİR

StoneX Kıdemli Metal Talep Stratejisti Natalie Scott-Gray, ABD'nin rafine bakıra ilişkin Section 232 kararını bakır piyasasının karşı karşıya olduğu en önemli katalizör olarak değerlendirdi.

Scott-Gray'e göre kapsamlı tarifelerin uygulanması halinde ABD dışındaki piyasalarda bakır arzı sıkışabilir. Buna karşılık yeni tarife uygulanmaması durumunda COMEX ile LME arasındaki fiyat farkının hızla kapanması gündeme gelebilir.

ING Emtia Stratejisti Ewa Manthey de COMEX-LME arasındaki fiyat farkının giderek ABD'nin tarife beklentilerini yansıttığını belirtti. Manthey, primdeki yükselişin piyasada daha yüksek tarife riskine işaret ettiğini ifade etti.

BAKIR FİYATLARINDA OYNAKLIK SÜREBİLİR

ING, maden arzındaki sıkılığın devam etmesi ve ABD ile Çin'in mevcut bakır arzı için rekabetinin güçlenmesi nedeniyle bakır fiyatlarına yönelik olumlu beklentisini koruyor.

Bununla birlikte, ABD'nin tarife politikasına ilişkin belirsizliğin bakır fiyatlarında oynaklığı yüksek tutabileceği değerlendiriliyor.

Piyasalar açısından kritik gelişme ise Beyaz Saray'ın Section 232 kapsamında yürütülen incelemenin ardından rafine bakıra ilişkin nihai kararını vermesi olacak. Bu kararın hem ABD'deki bakır fiyatlaması hem de küresel arz-talep dengesi üzerinde önemli etkiler yaratması bekleniyor.

Kaynak: Dünya

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