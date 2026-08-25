Petkim (PETKM) hisselerinde 25 Ağustos Salı günü satış baskısı belirginleşti. Gün içinde yüzde 5'in üzerinde değer kaybeden hissede devre kesici uygulandı ve işlemler geçici olarak durduruldu. PETKM saat 15.14 itibarıyla yüzde 5,58 düşüşle 19,64 TL seviyesinde işlem görürken, yatırımcılar "PETKM neden düşüyor?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Hissedeki günlük hareketi tek bir gelişmeye bağlamak mümkün değil. Ancak güncel petrokimya marjları, aracı kurum işlemleri ve PETKM'deki satış yoğunluğu birlikte değerlendirildiğinde piyasada baskının arttığı görülüyor.

PETKM'DE DEVRE KESİCİ ÇALIŞTI

Borsa İstanbul, PETKM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verildiğini ve tek fiyat emir toplama sürecinin başladığını duyurdu. Emir toplamanın ardından yapılan eşleştirmeyle işlemlerin saat 14.56.15 itibarıyla yeniden başlaması planlandı.

Devre kesici, hissedeki sert fiyat hareketinin ardından otomatik olarak devreye girerken PETKM yeniden işleme açılmasının ardından da negatif bölgede kalmaya devam etti.

Saat 15.14 itibarıyla hisse 19,64 TL'den işlem görürken günlük kayıp yüzde 5,58'e ulaştı.

PETKM'DE SATIŞ TARAFINDA HANGİ KURUMLAR VAR?

TSİ 15.15 itibarıyla aracı kurum dağılımında ilk 5 alıcının toplam 8 milyon 322 bin 981 lotluk işlemine karşılık ilk 5 satıcının 9 milyon 216 bin 529 lotluk satışı bulunuyor. Net fark yaklaşık 893 bin 548 lot satış yönünde.

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Satış tarafında Bank of America 3 milyon 429 bin 471 lotla ilk sırada bulunurken, Ziraat 1 milyon 921 bin 260 lot, Ünlü 1 milyon 487 bin 595 lot, Tacirler 1 milyon 444 bin 528 lot ve İş Yatırım 933 bin 675 lot net satış gerçekleştirdi.

Alım tarafında ise Garanti 4 milyon 152 bin 398 lotla öne çıktı. Garanti'yi 1 milyon 436 bin 689 lotla Ahlatcı ve 987 bin 799 lotla Ak Yatırım izledi.

PETKİM'İN KRİTİK MARJ GÖSTERGESİNDE SERT DÜŞÜŞ

Hisse fiyatındaki hareketin yaşandığı dönemde Petkim'in faaliyetleri açısından izlenen petrokimya göstergelerinde de karışık bir görünüm bulunuyor.

Deniz Yatırım'ın raporuna göre; etilen-nafta makası 21 Ağustos itibarıyla haftalık 102 dolar/ton, yani yüzde 46,2 azalarak 118,8 dolar/tona geriledi.

Etilen fiyatı yüzde 7,2 düşüşle 69 dolar/ton azalırken, nafta fiyatında 33 dolar/tonluk, yüzde 4,5'lik artış kaydedildi.

Petkim'in işletme yapısını daha yakından yansıtmak amacıyla hesaplanan "Petkim makası" ise aynı dönemde yüzde 7 azalarak 320,3 dolar/tona indi.

Buna karşılık Platts Petrokimya Endeksi haftalık yüzde 2,9 yükselerek 1.045,5 dolar/tona çıktı.

SATIŞ YALNIZCA PETKM'DE DEĞİL

PETKM'deki hareketin sektörün geri kalanından tamamen ayrışmadığı görülüyor. BIST Kimya Petrol Plastik Endeksi'nde (XKMYA) 25 Ağustos işlemlerinde satış baskısı yaşanırken, sektörün önemli şirketlerinden Tüpraş'ta da geri çekilme görüldü. TUPRS, bir önceki işlem gününü 400,50 TL'den tamamlamasının ardından 25 Ağustos'ta TSİ 15.43 itibarıyla %5,74 düşüşle 377,50 TL seviyesine kadar geriledi.

Sektör endeksinin son haftalarda güçlü bir yükseliş kaydetmiş olması da dikkat çekiyor. XKMYA, 3 Ağustos'taki 16.699 seviyesinden 21 Ağustos'ta 20.607 seviyesine kadar yükselmişti. Dolayısıyla 25 Ağustos'taki satışlarda son dönemdeki yükselişlerin ardından gerçekleşen kar realizasyonlarının da etkili olması ihtimaller arasında.

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