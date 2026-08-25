MSCI, 31 Ağustos 2026 kapanışı itibarıyla uygulanacak Türkiye endeks değişikliklerinde güncellemeye gitti. Daha önce MSCI Türkiye Küçük Ölçekli Şirketler Endeksi'ne dahil edileceği duyurulan Tera Yatırım Menkul (TERA), Tera Finansal Yatırımlar (TRHOL) ve Kardemir (B) (KRDMB) için karar değişti. Üç hisse endekse eklenmeyecek.

Güncellemenin ardından daha önce altı şirketten oluşan Small Cap ekleme listesinde yalnızca üç şirket kaldı.

TERA, TRHOL VE KRDMB ENDEKSE EKLENMEYECEK

MSCI'ın son duyurusunda TERA, TRHOL ve KRDMB için "Small Cap: Not Added" ifadesi kullanıldı.

Buna göre:

Tera Yatırım Menkul (TERA): Eklenmeyecek

Tera Finansal Yatırımlar (TRHOL): Eklenmeyecek

Kardemir (B) (KRDMB): Eklenmeyecek

Güncellenen değişiklikler 1 Eylül 2026 itibarıyla geçerli olacak.

SMALL CAP'E 3 HİSSE GİRECEK

MSCI'ın daha önce açıkladığı listede Türkiye Küçük Ölçekli Şirketler Endeksi'ne altı şirketin eklenmesi planlanıyordu. Son değişiklikle sayı üçe düştü.

Kararında değişiklik yapılmayan hisseler şöyle:

Borusan Boru (BRSAN)

Europower Enerji (EUPWR)

Rönesans Gayrimenkul (RGYAS)

Bu üç şirket 1 Eylül itibarıyla MSCI Türkiye Küçük Ölçekli Şirketler Endeksi'ne dahil edilecek.

ASTOR KARARINDA DEĞİŞİKLİK YOK

MSCI Türkiye Standard Endeksi tarafında ise daha önce açıklanan Astor Enerji (ASTOR) kararı korundu. ASTOR, MSCI Türkiye Standard Endeksi'ne dahil edilecek.

Küçük Ölçekli Şirketler Endeksi'nden çıkarılması kararlaştırılan Arçelik (ARCLK) ve Katılımevim (KTLEV) için de herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

MSCI endeks değişiklikleri 31 Ağustos 2026 kapanışının ardından uygulanacak ve 1 Eylül 2026 itibarıyla geçerli olacak.