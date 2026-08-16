Gümüş fiyatlarındaki son hareketlilik yatırımcıların dikkatini yeniden değerli metallere çevirdi. Ons gümüş 64,68 dolara yükselirken gram gümüş 100 TL sınırına dayandı. Fiyatlardaki hareketin ardından "Gümüş yükselecek mi?", "Gram gümüş ne kadar?" ve "Gümüş alınır mı?" soruları da yatırımcıların gündemine girdi.

Gümüşü destekleyen en önemli unsurlardan biri ise yalnızca yatırım talebi değil. Endüstriyel talebin toplam gümüş talebindeki payının yüzde 59'a ulaşması, küresel piyasada üst üste altıncı yılda arz açığı beklenmesi ve büyük bankaların yukarı yönlü fiyat tahminleri dikkat çekiyor.

Ancak gümüş, ocak ayında gördüğü 121,78 dolarlık tarihi zirvenin halen yaklaşık yüzde 48 altında bulunuyor. Bu durum yükseliş beklentilerini canlı tutarken Fed'in atacağı adımlar ve faiz görünümü fiyatların yönü açısından kritik önem taşıyor.

GRAM GÜMÜŞ 100 TL SINIRINA DAYANDI

Değerli metaller piyasasında son dönemde öne çıkan gümüşte ons fiyatı 64,68 dolara yükseldi. Ons fiyatındaki hareketin etkisiyle gram gümüş de 100 TL sınırına yaklaştı.

Gümüş fiyatlarındaki yükselişte doların seyri, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler, küresel risk iştahı ve sanayi kaynaklı talep etkili oluyor.

Özellikle kısa vadeli yatırımcılar açısından fiyat hareketinin yanı sıra alış ve satış fiyatları arasındaki makas da önem taşıyor. Likiditenin azaldığı dönemlerde makasın genişlemesi yatırımcının maliyetini ve elde edeceği getiriyi doğrudan etkileyebiliyor.

GÜMÜŞTE ARZ AÇIĞI 6'NCI YILINA GİRDİ

Gümüşü diğer değerli metallerden ayıran önemli unsurlardan biri sanayide yoğun biçimde kullanılması. Endüstriyel talebin toplam talepteki payının yüzde 59'a ulaştığı belirtiliyor.

Küresel gümüş piyasasında 2026 yılında 46,3 milyon ons arz açığı bekleniyor. Böylece piyasadaki arz açığının üst üste altıncı yıla taşınacağı öngörülüyor.

Yapay zeka altyapısı, veri merkezleri, otomotiv ve elektronik sektörlerinde artan kullanım da gümüşe yönelik sanayi talebini destekleyen unsurlar arasında bulunuyor.

BANKALARDAN GÜMÜŞ İÇİN DİKKAT ÇEKEN TAHMİNLER

Gümüş fiyatlarının geleceğine ilişkin büyük finans kuruluşlarının tahminleri de yatırımcılar tarafından takip ediliyor.

Citi, ons gümüşün 2027 yılında 95 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor. J.P. Morgan ise 2026 yılı için ortalama ons gümüş fiyatının 81 dolar seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor.

Mevcut 64,68 dolarlık ons fiyatıyla karşılaştırıldığında Citi'nin 95 dolarlık tahmini yaklaşık yüzde 47'lik yukarı yönlü potansiyele işaret ediyor.

J.P. Morgan'ın 81 dolarlık 2026 ortalama fiyat tahmini ise mevcut seviyenin yaklaşık yüzde 25 üzerinde bulunuyor.

GÜMÜŞ ZİRVENİN YÜZDE 48 ALTINDA

Gümüş, ocak ayında ons başına 121,78 doların üzerine çıkarak tarihi zirvesini görmüş, ardından sert bir geri çekilme yaşamıştı.

Son yükselişe rağmen 64,68 dolarda bulunan gümüş, tarihi zirvesinin yaklaşık yüzde 48 altında işlem görüyor.

Teknik görünümde ise 61,06 dolar seviyesi kritik eşik olarak takip ediliyor. Gümüş haziran ortasından bu yana devam eden düşüş trendini kırarken, 61,06 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması toparlanmanın devamı açısından önemli görülüyor.

GÜMÜŞ YATIRIMCISININ GÖZÜ FED'DE

Arz açığı ve güçlü sanayi talebi gümüş açısından destekleyici bir tablo ortaya koyarken yüksek reel faizler değerli metal üzerinde baskı yaratmayı sürdürüyor.

ABD'den gelen zayıf istihdam verilerinin ardından Fed'in eylül ayında faiz artırma ihtimalinin yüzde 50'nin altına gerilemesi gümüş açısından destekleyici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Buna karşın ABD'de enflasyonun yeniden güç kazanması ve Fed'in daha sıkı para politikası uygulayacağı beklentisinin artması, gümüş üzerindeki faiz baskısını yeniden güçlendirebilir.

Bu nedenle gümüş yatırımcıları açısından önümüzdeki dönemde yalnızca arz-talep dengesi değil, ABD enflasyon verileri, Fed'in faiz kararı ve doların küresel seyri de yakından takip edilecek.

Diğer kıymetli metallerde son durum;