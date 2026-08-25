İş Yatırım'ın 25 Ağustos 2026 saat 15.00 itibarıyla gerçekleştirdiği işlemlerde en fazla net alım yapılan hisseler GSRAY, CWENE, EKGYO, PAHOL ve HEKTS oldu.

İş Yatırım'ın işlem ekranındaki verilere göre, kurumun ilk 5 alımındaki toplam net hacim 774,2 milyon TL negatif gerçekleşti. Bu tablo, ilk 5 satıcıdaki işlemlerin alımlardan daha yüksek olduğuna işaret ediyor.

ALIM TARAFINDA ÖNE ÇIKAN HİSSELER

Hisse Net lot Oran Maliyet GSRAY 10.034.295 %7,90 1,147 TL CWENE 7.240.141 %5,70 36,614 TL EKGYO 6.347.043 %4,99 20,145 TL PAHOL 5.534.562 %4,36 1,321 TL HEKTS 4.404.948 %3,47 2,892 TL

Kaynak: ForInvest

SATIŞ TARAFINDA ÖNE ÇIKAN HİSSELER

Hisse Net lot Oran Maliyet VBIAXV -25.200.793 %8,04 0,026 TL SOILMV -14.369.010 %4,58 0,02 TL SASA -12.633.650 %4,03 2,313 TL TYILWV -10.875.000 %3,47 0,02 TL TSPOR -10.673.476 %3,40 1,358 TL

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.