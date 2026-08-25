İş Yatırım'ın işlemlerinde en fazla alım satım yapılan hisseler belli oldu. İşte tam liste...
İş Yatırım'ın 25 Ağustos 2026 saat 15.00 itibarıyla gerçekleştirdiği işlemlerde en fazla net alım yapılan hisseler GSRAY, CWENE, EKGYO, PAHOL ve HEKTS oldu.
İş Yatırım'ın işlem ekranındaki verilere göre, kurumun ilk 5 alımındaki toplam net hacim 774,2 milyon TL negatif gerçekleşti. Bu tablo, ilk 5 satıcıdaki işlemlerin alımlardan daha yüksek olduğuna işaret ediyor.
ALIM TARAFINDA ÖNE ÇIKAN HİSSELER
|Hisse
|Net lot
|Oran
|Maliyet
|GSRAY
|10.034.295
|%7,90
|1,147 TL
|CWENE
|7.240.141
|%5,70
|36,614 TL
|EKGYO
|6.347.043
|%4,99
|20,145 TL
|PAHOL
|5.534.562
|%4,36
|1,321 TL
|HEKTS
|4.404.948
|%3,47
|2,892 TL
Kaynak: ForInvest
SATIŞ TARAFINDA ÖNE ÇIKAN HİSSELER
|Hisse
|Net lot
|Oran
|Maliyet
|VBIAXV
|-25.200.793
|%8,04
|0,026 TL
|SOILMV
|-14.369.010
|%4,58
|0,02 TL
|SASA
|-12.633.650
|%4,03
|2,313 TL
|TYILWV
|-10.875.000
|%3,47
|0,02 TL
|TSPOR
|-10.673.476
|%3,40
|1,358 TL
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