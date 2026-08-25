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İş Yatırım'ın işlemlerinde en fazla alım satım yapılan hisseler belli oldu. İşte tam liste...

İş Yatırım'ın 25 Ağustos 2026 saat 15.00 itibarıyla gerçekleştirdiği işlemlerde en fazla net alım yapılan hisseler GSRAY, CWENE, EKGYO, PAHOL ve HEKTS oldu.

İş Yatırım'ın işlem ekranındaki verilere göre, kurumun ilk 5 alımındaki toplam net hacim 774,2 milyon TL negatif gerçekleşti. Bu tablo, ilk 5 satıcıdaki işlemlerin alımlardan daha yüksek olduğuna işaret ediyor.

ALIM TARAFINDA ÖNE ÇIKAN HİSSELER

Hisse Net lot Oran Maliyet
GSRAY 10.034.295 %7,90 1,147 TL
CWENE 7.240.141 %5,70 36,614 TL
EKGYO 6.347.043 %4,99 20,145 TL
PAHOL 5.534.562 %4,36 1,321 TL
HEKTS 4.404.948 %3,47 2,892 TL

İş Yatırım satışa geçti: SASA listede, Görsel 1

Kaynak: ForInvest

SATIŞ TARAFINDA ÖNE ÇIKAN HİSSELER

Hisse Net lot Oran Maliyet
VBIAXV -25.200.793 %8,04 0,026 TL
SOILMV -14.369.010 %4,58 0,02 TL
SASA -12.633.650 %4,03 2,313 TL
TYILWV -10.875.000 %3,47 0,02 TL
TSPOR -10.673.476 %3,40 1,358 TL

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