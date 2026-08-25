Buna göre CVK Maden'in çıkarılmış sermayesinin 1,4 milyar TL'den 3,78 milyar TL'ye çıkarılması kapsamında, yeni pay alma haklarının kullanımının ardından Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda satışa sunulan 5.960.719,363 TL nominal değerli payların yüzde 5'inden fazlasını alan yatırımcılar belli oldu.

KAP açıklamasında, satışa sunulan paylardan şirketin ilgili taraflarından alım yapan kişi veya kurum bulunmadığı belirtildi.

EN FAZLA PAYI TOLUN KUDALOĞLU ALDI

Açıklanan listeye göre satışa sunulan payların en büyük bölümünü Tolun Kudaloğlu aldı. Kudaloğlu, 2.170.712 TL nominal değerli pay satın alarak satışa sunulan payların yüzde 36,42'sine sahip oldu.

İkinci sırada Gökhan Melih Armutcu yer aldı. Armutcu'nun aldığı payların nominal tutarı 1.682.892 TL, satışa sunulan toplam paylar içerisindeki oranı ise yüzde 28,23 oldu.

YÜZDE 10'UN ÜZERİNDE ALAN YATIRIMCI DA VAR

Listede Nurettin Keleş de yer aldı. Keleş, 600 bin TL nominal değerli pay alarak satışa sunulan payların yüzde 10,07'sini aldı.

Yıldıray Erdoğan, 530 bin TL nominal değerli payla yüzde 8,89, Tunç Kertmen ise 500 bin TL nominal değerli payla yüzde 8,39 oranında pay aldı.

CVKMD halka arzında yüzde 5'ten fazla alanlar

Yatırımcı Alınan nominal tutar Oran Tolun Kudaloğlu 2.170.712 TL %36,42 Gökhan Melih Armutcu 1.682.892 TL %28,23 Nurettin Keleş 600.000 TL %10,07 Yıldıray Erdoğan 530.000 TL %8,89 Tunç Kertmen 500.000 TL %8,39

Böylece CVKMD'nin halka arzında satışa sunulan payların yüzde 5'inden fazlasını alan 5 gerçek kişi yatırımcı KAP açıklamasıyla duyurulmuş oldu.

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