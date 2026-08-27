SoSoValue verilerine göre ABD'deki spot Bitcoin ETF'leri çarşamba günü toplam 232,1 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

Günlük giriş miktarı salı günü kaydedilen 314,4 milyon dolara kıyasla yaklaşık yüzde 26 azalmasına rağmen fonlardaki pozitif seri bozulmadı.

8 GÜNDE 2,8 MİLYAR DOLARLIK GİRİŞ

Spot Bitcoin ETF'lerinde aralıksız para girişi sekizinci işlem gününe ulaştı. Bu süreçte fonlara toplam yaklaşık 2,8 milyar dolar aktarıldı.

Son girişlerle birlikte yılbaşından bu yana oluşan net çıkış açığı da yaklaşık 2,03 milyar dolara kadar geriledi.

Spot Bitcoin ETF'lerinin piyasaya sürülmelerinden bu yana kaydettiği kümülatif net giriş ise 54,6 milyar dolara ulaştı.

Fonlarda tutulan toplam net varlıkların büyüklüğü 98,6 milyar dolara yükseldi.

BITCOIN YENİDEN 80 BİN DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

Spot Bitcoin ETF'lerinde devam eden güçlü para girişleriyle birlikte Bitcoin fiyatı yeniden 80 bin dolar eşiğini aştı. Sabah saatlerinde 79 bin dolar civarında seyreden Bitcoin, gün içinde yukarı yönlü hareketini hızlandırdı.

Bitcoin, 27 Ağustos saat 12.24 itibarıyla yüzde 1,30 yükselişle 80 bin 52 dolar seviyesinde işlem görürken, gün içi en yüksek seviye 80 bin 87 dolar oldu.

Bitcoin daha önce 25 Ağustos'ta 81 bin doların üzerini test etmiş, ardından yeniden 80 bin doların altına çekilmişti. Son hareketle birlikte kritik eşik bir kez daha aşılmış oldu. Bitcoin'in son rallisinde ETF girişlerinin yanı sıra doların zayıflaması ve ABD tahvil piyasasına ilişkin gelişmeler de öne çıkan faktörler arasında.

ETHER ETF'LERİNDE DE 8 GÜNLÜK SERİ

Bitcoin'in yanı sıra spot Ether ETF'lerine yönelik talep de devam etti.

ABD'de işlem gören spot Ether ETF'lerine çarşamba günü 192,4 milyon dolarlık net para girişi gerçekleşti. Böylece Ether ETF'lerinde de pozitif seri sekizinci işlem gününe ulaştı.

Altcoin ETF'lerinde ise XRP öne çıktı. Spot XRP ETF'leri aynı gün 28,1 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Bu rakam, 5 Ocak'tan bu yana XRP ETF'lerinde görülen en yüksek günlük para girişi oldu.

Son girişlerle birlikte XRP ETF'lerinin kümülatif net girişleri 1,62 milyar dolara ulaştı.