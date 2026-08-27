Dün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirilen 75.590 adetlik hisse satışının ardından Osman Cavit Turunç’un şirket sermayesindeki payı ve oy hakları yüzde 14,70 seviyesine gerilemişti.

Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş. (MARBL) tarafından açıklanan son KAP bildirimiyle birlikte satışların ertesi gün de devam ettiği kaydedildi.

İŞLEM DETAYLARI VE FİYAT ARALIĞI

26 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen işlemin detayları ve sermaye payındaki değişim şu şekilde yansıdı:

• İşlem Tarihi: 26/08/2026

• İşlem Görüş Fiyat Aralığı: 12,75 TL – 13,15 TL

• Satılan Pay Tutarı: 164.329 TL nominal (164.329 adet)

• Toplam Satış Adedi (2 Günlük): Yaklaşık 240.000 adet

• Son Kalan Sermaye/Oy Hakkı Oranı: Yüzde 14,63

Gerçekleştirilen bu son satışın ardından Osman Cavit Turunç’un Tureks Turunç Madencilik sermayesindeki payı ve oy hakkı yüzde 14,63 seviyesine düştü.

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