Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede ekonomi programının en kritik hedeflerinden birinin daha başarıyla hayata geçirildiğini vurguladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Bakan Şimşek, kamu maliyesi üzerindeki koşullu yükümlülüğün kalktığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Programımızın önemli hedeflerinden birini daha gerçekleştirdik. Koşullu yükümlülük olan KKM'den çıkış sürecini başarıyla tamamladık. Makro finansal istikrarı güçlendiren ve Türk lirasına güveni artıran politikalarımıza devam edeceğiz."

Programımızın önemli hedeflerinden birini daha gerçekleştirdik.



Koşullu yükümlülük olan KKM’den çıkış sürecini başarıyla tamamladık.



Makro finansal istikrarı güçlendiren ve Türk lirasına güveni artıran politikalarımıza devam edeceğiz. pic.twitter.com/k702Rl1Sdq — Mehmet Simsek (@memetsimsek) August 27, 2026

BDDK VERİLERİ SIFIRLANMAYI TESCİLLEDİ

BDDK'nın yayımladığı haftalık veriler, KKM’deki çözülmenin tamamen bittiğini gösterdi:

• Son Bakiyedeki Değişim: Bir önceki hafta 4 milyon TL seviyesinde bulunan KKM hesapları, 4 milyon TL’lik düşüşle resmen 0 TL seviyesine indi.

• Yılbaşı İtibarıyla Kat edilen Yol: Yılbaşında 6,5 milyar TL seviyesinde seyreden KKM hesaplarının tamamen kapatılmasıyla birlikte finanstaki kademeli tasfiye süreci başarıyla noktalanmış oldu.

Ekonomi yönetiminin TL bazlı standart mevduatları özendirici adımları ve makro ihtiyati tedbirleri sayesinde, KKM'den çıkan finansal kaynağın piyasada dalgalanma yaratmadan TL mevduatlarına geçişi sağlandı.