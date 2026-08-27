Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, esnafa yönelik finansman desteğinin sürdüğünü belirterek, “Esnafımızın finansmana erişimini güçlendirmeyi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Hazine destekli yatırım ve işletme kredilerinde faiz yükünün önemli bir bölümünün karşılandığını belirten Şimşek, yeni düzenlemeyle kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da belirli şartlar kapsamında finansmana ulaşabileceğini açıkladı.

VERGİ VE PRİM BORCU OLAN ESNAFA KREDİ İMKÂNI

Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen kriterleri karşılayan esnaf ve sanatkârların, vergi ve sosyal güvenlik prim borçları bulunsa dahi daha düşük oranlarda sübvanse edilen kredilerden yararlanabilmesine imkân sağlandı.

Düzenlemeyle Hazine faiz indirimi oranlarında da değişikliğe gidildi. Buna göre bazı gruplarda yüzde 50 olarak uygulanan faiz indirimi yüzde 40, yüzde 100 olan oran yüzde 80, yüzde 60 olan oran ise yüzde 48 olarak uygulanacak.

UYGULAMA 2027 SONUNA KADAR UZATILDI

Kaybolmaya yüz tutan bazı meslek kollarına kullandırılan kredilerde belirli şartların aranmayacağı uygulamanın süresi de uzatıldı. Söz konusu uygulama 31 Aralık 2027'ye kadar devam edecek.

Şimşek, üretim, yatırım ve istihdam sağlayan esnafa desteğin devam edeceğini belirterek, “Üreten, yatırım yapan ve istihdam sağlayan esnafımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.