Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervleri 21 Ağustos haftasında güçlü artış kaydetti. Toplam brüt rezervler bir haftada 4,95 milyar dolar yükselerek 188,45 milyar dolara ulaşırken, yükselişte altın rezervlerindeki 5,89 milyar dolarlık artış belirleyici oldu.

ALTIN REZERVLERİ 114,22 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Toplam rezervlerdeki haftalık yükselişin ana kaynağı altın varlıkları oldu.

TCMB'nin altın rezervleri bir haftada 5,89 milyar dolar artarak 114,22 milyar dolara ulaştı. Haftalık artış yüzde 5,4 olarak hesaplandı.

Böylece altın rezervlerinin toplam brüt rezervler içerisindeki payı yaklaşık yüzde 61'e yükseldi.

Altın rezervlerinde temmuz sonundan bu yana kaydedilen artış ise 13,58 milyar dolar oldu.

DÖVİZ REZERVLERİ 984 MİLYON DOLAR AZALDI

Altın tarafındaki güçlü yükselişe karşılık döviz varlıklarında haftalık bazda gerileme yaşandı.

Döviz rezervleri bir haftada 984 milyon dolar azalarak 66,46 milyar dolara indi. Böylece döviz varlıklarında haftalık düşüş yüzde 1,5 olarak gerçekleşti.

Buna karşın döviz rezervleri temmuz sonuyla karşılaştırıldığında 10,31 milyar dolar daha yüksek seviyede bulunuyor.

IMF rezerv pozisyonu ile Özel Çekme Hakları'nın (SDR) toplamı ise 21 Ağustos itibarıyla 7,77 milyar dolar olarak kaydedildi.

KISA VADELİ DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 120,95 MİLYAR DOLAR

TCMB ve Merkezi Yönetimi kapsayan kamu sektörünün kısa vadeli döviz yükümlülükleri de bir haftada yüzde 0,2 artarak 120,95 milyar dolara yükseldi.

Önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri yüzde 3,1 azalışla 50,11 milyar dolara gerilerken, şarta bağlı döviz yükümlülükleri yüzde 2,7 artarak 70,84 milyar dolara çıktı.

Merkez Bankası'nın toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan net döviz yükümlülüğü 16,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Altın swaplarından kaynaklanan net alacaklar ise 5,5 milyar dolar seviyesinde kaydedildi.