Yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul'daki alımları üçüncü haftaya taşındı. TCMB verilerine göre yurt dışında yerleşik yatırımcılar 21 Ağustos haftasında 150,2 milyon dolarlık net hisse senedi alımı yaptı. ForInvest'in haftalık yabancı takas oranı verilerinde ise EFOR, BRSAN ve ALARK yabancı payındaki artışla öne çıktı.

YABANCIDAN 150,2 MİLYON DOLARLIK HİSSE ALIMI

Yurt dışında yerleşik yatırımcılar 21 Ağustos ile sona eren haftada 150,2 milyon dolarlık net hisse senedi alımı gerçekleştirdi.

Böylece yabancı yatırımcıların hisse senedi piyasasındaki alım serisi üst üste üçüncü haftaya ulaştı.

Yabancıların Türkiye'deki hisse senedi stokunun piyasa değeri de önceki haftaki 41 milyar 721,6 milyon dolardan 43 milyar 109,4 milyon dolara yükseldi.

TAHVİL TARAFINDA SATIŞ SÜRDÜ

Hisse senetlerinde alımlar devam ederken Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) tarafındaki satış eğilimi ikinci haftaya taşındı.

Yabancı yatırımcıların DİBS stokunun piyasa değeri 18 milyar 143 milyon dolardan 17 milyar 788,7 milyon dolara geriledi.

Hisse senedi ve DİBS stoklarının toplam piyasa değeri ise 63 milyar 368,3 milyon dolardan 65 milyar 530,9 milyon dolara yükseldi.

YABANCI PAYININ EN ÇOK ARTTIĞI HİSSELER

TCMB'nin genel piyasa verilerinin yanında hisse bazındaki hareketler de dikkat çekti. ForInvest haftalık yabancı takas oranı verilerine göre yabancı payındaki en güçlü artış EFOR'da görüldü.

EFOR'da yabancı takas oranı yüzde 26,12'den yüzde 38,53'e yükselirken, değişim 12,41 puan oldu.

Yabancı payının en fazla arttığı hisseler şöyle sıralandı;

EFOR: %26,12 → %38,53 | +12,41 puan

BRSAN: %9,33 → %12,64 | +3,31 puan

ALARK: %14,23 → %16,44 | +2,21 puan

ALTNY: %5,79 → %7,70 | +1,91 puan

GESAN: %13,13 → %14,33 | +1,20 puan

TRENJ: %16,81 → %17,95 | +1,14 puan

TRMET: %32,56 → %33,53 | +0,97 puan

AEFES: %47,20 → %48,14 | +0,94 puan

TUPRS: %48,45 → %49,16 | +0,71 puan

SKBNK: %4,32 → %4,97 | +0,65 puan

BU HİSSELERDE YABANCI PAYI GERİLEDİ

Haftalık verilerde bazı hisselerde ise yabancı takas oranında belirgin gerileme görüldü. En sert değişim CWENE'de yaşandı. Hissede yabancı oranı yüzde 14,87'den yüzde 11,57'ye geriledi.

CWENE'yi 2,82 puanlık gerilemeyle IZENR ve 2,15 puanlık gerilemeyle GUBRF takip etti.

THYAO'da yabancı oranı yüzde 23,20'den yüzde 21,38'e, MGROS'ta yüzde 41,34'ten yüzde 39,91'e, ISCTR'de ise yüzde 29,64'ten yüzde 28,54'e indi.

TTKOM, DAPGM, SASA ve AKBNK de haftalık bazda yabancı takas oranının gerilediği hisseler arasında yer aldı.

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