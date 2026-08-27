Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 21 Ağustos 2026 ile biten haftaya ilişkin haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı.

Açıklanan verilere göre söz konusu dönemde toplam mevduat hacmi haftalık bazda yüzde 1,22 oranında genişleme kaydetti.

DÖVİZ MEVDUATINDA GÜÇLÜ ARTIŞ

Haftalık verilere göre hem Türk lirası hem de yabancı para cinsi hesaplarda büyüme gözlendi. Yabancı para cinsi mevduatlardaki yükseliş ivmesi dikkat çekti:

• TL Cinsi Mevduat: yüzde 0,51 artışla 18 trilyon 307 milyar TL seviyesine ulaştı.

• YP (Yabancı Para) Cinsi Mevduat: yüzde 2,95 artışla 11 trilyon 182 milyar TL (273 milyar 772 milyon dolar) oldu.

• Yurt İçi Yerleşikler (Parite Etkisinden Arındırılmış): Yurt içi yerleşiklerin YP mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 1 milyar 136 milyon dolar artış gösterdi. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduat tutarı 234 milyar 27 milyon doları buldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ GERİLEDİ

Mevduatlardaki artışın aksine, yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinde haftalık bazda yüzde 1,46 oranında gerileme kaydedildi. Toplam tüketici kredileri ve bireysel kredi kartı bakiyesi 6 trilyon 769 milyar TL'ye düştü.

Merkez Bankası dahil bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi ise 21 Ağustos haftasında 569 milyon TL'lik sınırlı bir artışla 26 trilyon 961 milyar TL seviyesine yükseldi.