Dünya ekonomisinin önümüzdeki dört yılda yaklaşık 25 trilyon dolarlık büyüklük kazanması beklenirken, tahminlere göre küresel nominal GSYH'nin 2030'da 150,3 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.

IMF'nin öngörülerinde dünyanın en büyük ekonomileri sıralamasında zirvenin değişmemesi beklenirken, özellikle Almanya ile Hindistan arasındaki rekabet dikkat çekiyor. Türkiye'nin ise ilk 20 içerisindeki yerini koruyarak 17. sırada bulunacağı tahmin ediliyor.

ABD VE ÇİN ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUYACAK

IMF projeksiyonlarına göre 2030 yılında ABD, 37,678 trilyon dolarlık nominal GSYH ile dünyanın en büyük ekonomisi olmaya devam edecek. ABD'nin küresel ekonomiden alacağı payın yüzde 25,1 olması bekleniyor.

Çin ise 26,047 trilyon dolarlık ekonomik büyüklükle ikinci sıradaki yerini koruyacak. Çin'in küresel ekonomideki payının ise yüzde 17,3 seviyesinde olması öngörülüyor.

ALMANYA-HİNDİSTAN REKABETİ DİKKAT ÇEKİYOR

2030 projeksiyonlarında en dikkat çekici yarışlardan biri Almanya ile Hindistan arasında yaşanacak.

Almanya'nın 6,178 trilyon dolar, Hindistan'ın ise 6,173 trilyon dolar büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Böylece iki ülke arasındaki fark yalnızca 5 milyar dolar seviyesinde kalacak.

Birleşik Krallık 5,148 trilyon dolarla beşinci, Japonya ise 5,002 trilyon dolarla altıncı sırada yer alacak.

TÜRKİYE 17. SIRADA

IMF'nin 2030 tahminlerine göre Türkiye'nin nominal GSYH'sinin 1,934 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.

Bu büyüklükle Türkiye'nin dünyanın 17'nci büyük ekonomisi olması öngörülüyor. Türkiye'nin küresel ekonomiden alacağı payın ise yüzde 1,3 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

2030'DA DÜNYANIN EN BÜYÜK 20 EKONOMİSİ

IMF projeksiyonlarına göre 2030 yılında ilk 20'de yer alması beklenen ülkeler ve tahmini ekonomik büyüklükleri şöyle:

Sıra Ülke 2030 GSYH Küresel ekonomideki payı 1 ABD 37,678 trilyon dolar %25,1 2 Çin 26,047 trilyon dolar %17,3 3 Almanya 6,178 trilyon dolar %4,1 4 Hindistan 6,173 trilyon dolar %4,1 5 Birleşik Krallık 5,148 trilyon dolar %3,4 6 Japonya 5,002 trilyon dolar %3,3 7 Fransa 4,004 trilyon dolar %2,7 8 Brezilya 3,204 trilyon dolar %2,1 9 İtalya 3,046 trilyon dolar %2,0 10 Kanada 3,008 trilyon dolar %2,0 11 Rusya 2,592 trilyon dolar %1,7 12 Meksika 2,549 trilyon dolar %1,7 13 Avustralya 2,484 trilyon dolar %1,7 14 İspanya 2,472 trilyon dolar %1,6 15 Güney Kore 2,267 trilyon dolar %1,5 16 Endonezya 2,082 trilyon dolar %1,4 17 🇹🇷 Türkiye 1,934 trilyon dolar %1,3 18 Hollanda 1,655 trilyon dolar %1,1 19 Suudi Arabistan 1,650 trilyon dolar %1,1 20 Polonya 1,388 trilyon dolar %0,9

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Kaynak: Dünya