Yapılan iş birliği sayesinde BİM mağazalarında satılan temel gıda ve hızlı tüketim ürünleri Yemeksepeti platformu üzerinden siparişe açıldı.

Yeni hizmet ilk olarak İstanbul, Ankara ve İzmir’deki kullanıcıların erişimine sunuldu.

Yemeksepeti uygulamasında yer alan "Marketler" sekmesi üzerinden BİM mağazalarına ulaşabilen tüketiciler, siparişlerini doğrudan oluşturabiliyor.

Sistemin en dikkat çeken yönü ise ürünlerin online platformda fiziksel mağazalardaki birebir raf fiyatlarıyla satışa sunulması oldu.

Önümüzdeki bir yıllık süreçte hizmet ağının Türkiye genelindeki farklı illere de yaygınlaştırılması planlanıyor.

ŞİRKET YÖNETİCİLERİNDEN AÇIKLAMALAR

İş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan BİM Operasyon Başkanı Tolga Şahin, müşterilerin değişen alışveriş alışkanlıklarına vurgu yaparak, "Yemeksepeti ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğini, online alışverişi tercih eden müşterilerimizin BİM ürünlerine ve uygun fiyat avantajımıza daha kolay ulaşmalarını sağlamak amacıyla attığımız önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Yemeksepeti CEO’su Oytun Çalapöver ise tüketicilerin bütçe hassasiyetine dikkat çekerek, "Özellikle fiyat duyarlılığının arttığı bir dönemde kullanıcılarımıza bütçelerini koruyan, zaman kazandıran ve alışverişi daha keyifli hale getiren somut bir fayda sunuyoruz" açıklamasında bulundu.

81 il ve KKTC'de 30 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaşan Yemeksepeti, bünyesindeki restoran ve mahalle esnafı ağının yanına BİM'i de ekleyerek hızlı market teslimatı kulvarındaki kapsayıcılığını artırmayı hedefliyor.

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