Ağustos ayının tamamlanmasıyla birlikte emeklilere yönelik maaş promosyonu kampanyalarında başvuru süreleri yenilendi.

Bankalar, 1 Eylül 2026 itibarıyla sonbahar dönemine özel yeni avantajlar ve güncellenmiş fırsat paketleriyle emeklileri kendi bünyelerine çekmek için yarışını sürdürüyor.

Yetkililer, promosyon hakkını kaybetmemek ve peşin ödemelerden yararlanmak isteyen emeklilerin başvurularını zamanında tamamlaması gerektiğini hatırlatıyor.

Maaş taşıma işlemleri, şubelere gitmeye gerek kalmadan bankaların mobil uygulamaları ve internet şubeleri üzerinden hızlıca gerçekleştirilebiliyor.

BANKALARIN GÜNCEL EYLÜL 2026 PROMOSYON PAKETLERİ

• Şekerbank: Temel promosyon ödemesinin yanı sıra fatura talimatı, kredi kartı kullanımı ve sigorta ürünleriyle birlikte toplamda 35.000 TL’ye varan en yüksek paketlerden birini sunuyor.

• Yapı Kredi: SGK emeklilerine özel maaş taşıma ve taahhüt yenileme süreçlerinde 30.000 TL’ye varan toplam fırsat paketi sağlıyor.

• Garanti BBVA: Maaş baremine göre 15.000 TL net nakit ödemeye ek olarak, Bonus kart harcamaları ve ilave ürünlerle toplam ödülü 25.000 TL’ye çıkarıyor.

• Akbank: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli olan yeni dönem kampanyasında 15.000 TL’ye varan net nakit promosyon seçeneği sunuyor.

• Kamu Bankaları (Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank): SGK protokolü çerçevesinde maaş tutarına göre değişen 5.000 TL ile 12.000 TL arasında doğrudan koşulsuz nakit promosyon ödemesi yapmayı sürdürüyor.

EMEKLİLER İÇİN STRATEJİK İPUÇLARI VE RİSK UYARISI

Maaşını taşımayı veya promosyonunu yenilemeyi düşünen emekliler için uzmanlar şu uyarılarda bulunuyor:

• Taahhüdü Devam Edenler için Cayma Hakkı: Eski taahhüt süresi dolmayan emekliler, mevcut bankalarından taahhütlerini iptal ettirebilir. Bu durumda yalnızca kalınmayan ayların promosyon tutarı bankaya iade edilir ve yeni bankaya geçiş yapılabilir.

• "Ek Koşul" Detayına Dikkat: Reklamlarda öne çıkan 30.000 - 35.000 TL gibi yüksek rakamlar genellikle koşulsuz nakit ödeme değildir. Bu tutarlara ulaşmak için istenen kredi kartı harcaması, fatura talimatı veya sigorta ürünlerinin ek masraf yaratıp yaratmadığı kontrol edilmelidir.

• Çift Maaş Alanlara İki Kat Promosyon: Kendi maaşının yanında dul veya yetim aylığı (ölüm aylığı) da alan emekliler, iki maaşı farklı bankalara taşıyarak her iki dosya için de ayrı ayrı promosyon ödemesi alma hakkına sahip.

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