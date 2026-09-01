Akaryakıt fiyatlarında Eylül ayındaki hareketlilik devam ediyor. Motorine gelen zammın ardından 2 Eylül itibarıyla LPG fiyatlarında da 1,07 ila 1,11 TL artış bekleniyor.

Eylül ayının başlamasıyla birlikte akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış gündeme geldi. Motorinin maktu ÖTV tutarı 1 Eylül itibarıyla litre başına 3 TL artırıldı. ÖTV artışına yüzde 20 KDV'nin de eklenmesiyle birlikte motorinin pompa fiyatına litre başına 3,60 TL zam yansıdı.

LPG'YE DE ZAM BEKLENİYOR

Gazeteci Cemil Cahit Saraçoğlu, motorin ve benzinin ardından LPG fiyatlarında da artış beklendiğini duyurdu. Saraçoğlu, 2 Eylül gecesi yarısından itibaren LPG fiyatlarında depolara göre 1,07 ila 1,11 TL arasında zam beklediğini belirtti.

Zam gerçekleşirse LPG kullanan araç sahiplerinin yakıt maliyetleri de artacak. Akaryakıt fiyatlarındaki değişimin ardından vatandaşlar güncel pompa fiyatlarını yakından takip ediyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

1 Eylül 2026 itibarıyla vergi artışlarının pompa fiyatlarına yansımasıyla birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

Bölge Benzin Motorin LPG İstanbul Avrupa Yakası 74,35 TL 77,48 TL 33,79 TL İstanbul Anadolu Yakası 74,21 TL 81,07 TL 33,19 TL Ankara 75,33 TL 82,19 TL 33,89 TL İzmir 75,62 TL 82,46 TL 33,79 TL

LPG zammının 2 Eylül'de pompa fiyatlarına yansıması beklenirken, yeni fiyatların istasyon ve bölgelere göre farklılık gösterebileceği belirtiliyor.