Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), mülkiyetinde bulunan 150’den fazla arsa, konut ve dükkanı satışa çıkardı. Taşınmazlar, elektronik ortamda düzenlenecek açık artırma yöntemiyle yeni sahiplerini bulacak.

SGK tarafından yapılacak gayrimenkul satış ihaleleri, 21-25 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Satışa sunulan taşınmazlar arasında farklı büyüklük ve özelliklerde arsa, konut ve iş yerleri bulunuyor.

FİYATLAR 180 BİN TL’DEN BAŞLIYOR

İhaledeki taşınmazların belirlenen muhammen bedelleri arasında 180 bin TL’den başlayan seçenekler de yer alıyor. İhaleye katılmak isteyenlerin, satın almak istedikleri gayrimenkul için belirlenen teminat bedelini yatırması gerekiyor.

Teminatın nakit olarak verilmesi halinde ödeme, tahsilata yetkili bankalar aracılığıyla yapılabilecek. Teminat mektubu kullanacak kişilerin ise söz konusu belgeyi, başvuru süresinin sona ereceği tarihte mesai bitimine kadar Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya SGK İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığına teslim etmesi gerekiyor.

İHALEYE E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILABİLECEK

Satış işlemleri, Elektronik Ortamda Yapılacak Satışlara İlişkin Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecek.

İhaleye katılmak isteyenler, e-Devlet üzerinden SGK'nın Elektronik Satış Portalı'na giriş yapabilecek. Başvurular, SGK'nın internet sitesindeki “İhaleler” bölümünde yer alan “Gayrimenkul Satış İhaleleri” üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Taşınmazların satışına ilişkin detaylı bilgiler ve ihale şartları da elektronik satış portalı üzerinden incelenebilecek.