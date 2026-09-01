1 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimle dev hisse alımının detayları yatırımcılarla paylaşıldı.

Açıklamaya göre Pusula Finans Holding, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. payları ile ilgili olarak 1 Ağustos 2026 tarihinde ortalama 65,032 TL fiyat seviyesinden toplam 3.575.060,00 lot alış işlemi gerçekleştirdi.

SERMAYEDEKİ PAY ORANI YÜZDE 28,90 OLDU

Gerçekleştirilen bu yüksek hacimli alım işleminin ardından Pusula Finans Holding’in Katılımevim sermayesindeki doğrudan payı ve oy hakları, 31 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla yüzde 28,90 sınırına yükseldi.

Ana ortağın şirket paylarındaki ağırlığını artırması piyasalar tarafında Katılımevim'in uzun vadeli büyüme potansiyeline duyulan güvenin güçlü bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.