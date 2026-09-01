ENDA Enerji Holding A.Ş. (ENDAE), şirket paylarının halka arz edilmesinden önce açılan davaya ilişkin yeni gelişmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Şirket, mahkeme kararının üst mahkemelerin denetiminden geçerek kesinleştiğini açıkladı.

Söz konusu dava, ENDA Enerji'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 23 Ocak 2025 tarihinde onaylanan izahnamesinin "Bağımsız Hukukçu Raporu" bölümünde de yer alıyordu.

DAVA HALKA ARZDAN ÖNCE AÇILMIŞTI

Şirket ortaklarından Pamukova Elektrik Üretim A.Ş., Verusa Holding A.Ş. ve Investco Holding A.Ş., ENDA Enerji Yönetim Kurulu'nun 5 Şubat 2020 tarihli ve 2020/4 sayılı kararının iptali ve batıl olduğunun tespiti amacıyla şirket paylarının halka arzından önce dava açmıştı.

İzmir 6. Asliye Ticaret Mahkemesi, 15 Aralık 2022 tarihli kararıyla söz konusu Yönetim Kurulu kararının Türk Ticaret Kanunu'nun 391. maddesi uyarınca batıl olduğunun tespitine karar verdi.

PAY DEVİRLERİNİN İPTALİ TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme, Yönetim Kurulu kararına dayanılarak gerçekleştirilen devir işlemlerinin iptal edilmesine yönelik talebi ise reddetti.

Kararda, 24 Şubat 2020 tarihli ve 2020/6 sayılı Yönetim Kurulu kararı kapsamında 11 bin 830 adet (A) grubu payın belirtilen pay sahiplerine devredilmesine ve bu kişiler adına ilmühaber düzenlenmesine karar verilmiş olması ile söz konusu pay sahiplerinin davada taraf olmaması gerekçe gösterildi.

MAHKEME KARARI KESİNLEŞTİ

ENDA Enerji'nin KAP açıklamasına göre söz konusu mahkeme kararı üst mahkemelerin denetiminden geçerek kesinleşti.

Şirket, kararın sonucu itibarıyla ENDA Enerji'ye doğrudan bir etkisinin bulunmadığını bildirdi.

Açıklamada ayrıca kesinleşen karar kapsamında şirket tarafından yapılması gereken herhangi bir değişiklik veya işlem bulunmadığı belirtildi.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 23.01.2025 tarihinde onaylanan izahnamemizin Ek- 5 "Bağımsız Hukukçu Raporu"nda "Şirket aleyhine açılmış ve halen devam eden davalar" başlığı içerisinde 2.3 maddesinde yer verilen davaya ilişkin gelişmeyi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Şirketimiz ortaklarından Pamukova Elektrik Üretim A.Ş., Verusa Holding A.Ş. ve Investco Holding A.Ş. tarafından, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 05.02.2020 tarih ve 2020/4 sayılı kararının iptali/batıl olduğunun tespiti amacıyla Şirketimiz paylarının halka arz edilmesinden önce açılan dava kapsamında İzmir 6. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2020/537 E., 2022/888 K. sayılı, 15.12.2022 tarihli kararı ile, 05.02.2020 tarihli ve 2020/4 sayılı Yönetim Kurulu kararının TTK'nın 391. maddesi uyarınca batıl olduğunun tespitine karar verilmiştir.

Mahkemece ayrıca, anılan Yönetim Kurulu kararına dayanılarak gerçekleştirilen devir işlemlerinin iptaline ilişkin talep; 24.02.2020 tarihli ve 2020/6 sayılı Yönetim Kurulu kararı kapsamında 11.830 adet (A) grubu payın kararda belirtilen pay sahiplerine devredilmesine ve adlarına ilmühaber düzenlenmesine karar verilmiş olması ve söz konusu pay sahiplerinin davada taraf olmaması gerekçesiyle reddedilmiştir.

Söz konusu karar, üst mahkemelerin denetiminden geçerek kesinleşmiştir.

Anılan Kararın netice itibariyle Şirketimize doğrudan bir etkisi bulunmadığı gibi, işbu karar kapsamında yapılması gerekli bir değişiklik veya işlem de bulunmamaktadır.