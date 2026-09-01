Kuzey Boru A.Ş. (KBORU), Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından gerçekleştirilen 111,4 milyon TL büyüklüğündeki ihalede en avantajlı teklifi vererek birinci oldu.

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre Kuzey Boru, DSİ 8. Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Erzurum Hınıs Başköy Barajı Sulaması Malzeme Alımı 10. Kısım (HDPE Boru)" konulu ihaleye katıldı.

İHALE BEDELİ 111,4 MİLYON TL

Kuzey Boru, 2026/1361069 kayıt numaralı ihalede en avantajlı fiyatı vererek ilk sırada yer aldı.

Şirketin açıkladığı ihale bedeli KDV hariç 111 milyon 402 bin 276,60 TL olarak gerçekleşti.

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