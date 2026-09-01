Yapılan düzenlemeyle birlikte 1.290 TL olan aylık yurt ücreti 1.590 TL’ye yükseldi. Böylece öğrencilerin aylık yurt gideri 300 TL artmış oldu. Söz konusu artışın oranı ise yaklaşık yüzde 23,3 olarak hesaplandı.

Yeni ücret tarifesi, üniversitelerin yeni eğitim dönemine başlamasıyla birlikte öğrencilerin ödemelerine yansıyacak. Yurtlarda barınan öğrenciler, bundan sonra aylık 1.590 TL ödeme yapacak.

KYK yurtlarında kalan öğrenciler açısından barınma giderlerinde yaşanan bu artış, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde öğrencilerin bütçelerinde de ek bir yük oluşturacak.