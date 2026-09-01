Araç sahiplerinin beklediği motorin zammında yeni dönem başladı. Ağustos ayında sıfır olarak uygulanan motorin ÖTV'si, 1 Eylül 2026 itibarıyla 3 TL olarak uygulanmaya başladı. ÖTV tutarına yüzde 20 KDV'nin de eklenmesiyle motorinin litre fiyatına toplam 3,60 TL'lik artış hesaplanıyor. Zam gelişmesinin ardından "Motorine ne kadar zam geldi?", "Benzin ve motorin ne kadar oldu?" soruları gündeme geldi. İşte 1 Eylül 2026 Salı İstanbul, Ankara ve İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ?

Motorine ÖTV zammı 1 Eylül itibarıyla geldi. Ağustos ayında geçici olarak sıfır uygulanan motorin ÖTV'si eylül ayının başlamasıyla birlikte litre başına 3 TL oldu.

Vergi tutarına yüzde 20 KDV'nin eklenmesiyle birlikte pompaya yansıyacak toplam artış 3,60 TL olarak hesaplanıyor.

1 EYLÜL 2026 GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 74,21 TL

Motorin: 80,93 TL

LPG: 33,19 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 74,35 TL

Motorin: 81,07 TL

LPG: 33,79 TL

Ankara

Benzin: 75,33 TL

Motorin: 81,19 TL

LPG: 33,89 TL

İzmir

Benzin: 75,62 TL

Motorin: 82,46 TL

LPG: 33,79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Benzin ve motorin fiyatları yalnızca petrolün varil fiyatına göre belirlenmiyor. Pompadaki nihai fiyat oluşurken uluslararası ürün fiyatları, döviz kuru, rafineri ve dağıtım maliyetleri ile vergiler birlikte etkili oluyor.

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NEDEN ŞEHİRLERE GÖRE DEĞİŞİYOR?

Sürücülerin en çok merak ettiği konulardan biri de aynı gün İstanbul, Ankara ve İzmir'de farklı akaryakıt fiyatları görülmesi. Fiyatlarda dağıtım ve nakliye gibi maliyetlerin etkisiyle şehirler, hatta bazı durumlarda istasyonlar arasında farklılık oluşabiliyor.

Bu nedenle açıklanan benzin ve motorin fiyatları referans niteliği taşırken sürücülerin ödeyeceği nihai litre fiyatı bulunduğu bölgeye ve akaryakıt istasyonuna göre değişebiliyor.