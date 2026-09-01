Altın fiyatları 2026'da rekor seviyelerin ardından sert dalgalanmalar yaşarken Crescat Capital Kurucusu ve CEO'su Kevin Smith'ten dikkat çeken uzun vadeli tahmin geldi. Smith, küresel para arzındaki büyüme, kamu borçlarındaki artış ve merkez bankalarının devam eden altın talebinin değerli metali desteklediğini belirterek ons altında 20 bin dolar hedefini açıkladı. Crescat Capital'in modeline göre bu seviyeye yaklaşık dört yıl içinde (2030 yılında) ulaşılması mümkün.

ALTINDA 20 BİN DOLAR HEDEFİ

Kitco News'e konuşan Kevin Smith, altının yılın başında 5.600 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarken aşırı alım bölgesine girdiğini ve ardından yaşanan düzeltmenin doğal olduğunu söyledi.

Smith'e göre fiyatlarda aylardır devam eden düzeltmeye rağmen altının uzun vadeli yükselişini destekleyen temel parasal dinamikler zayıflamadı, aksine güçlendi.

Crescat Capital'in altın için uzun vadeli hedefi ise ons başına 20 bin dolar.

Smith, "Altın için olumlu bir makro ortamdayız. Altında 20 bin dolarlık fiyat hedefimiz var" değerlendirmesinde bulundu.

ALTIN NEDEN GERİLEDİ?

Smith, altındaki düzeltmenin arkasında iki önemli gelişmenin bulunduğunu belirtti.

Bunlardan ilki şahin bir isim olarak görülen Kevin Warsh'ın Fed Başkanlığı görevine gelmesi oldu. İkinci gelişme ise İran ile yaşanan savaşın enflasyon endişelerini artırarak piyasaların faiz beklentilerini önemli ölçüde yeniden fiyatlamasına yol açmasıydı.

Ancak Smith'e göre piyasalar artık Fed'in Warsh'ın söylemlerinin işaret ettiği ölçüde sıkı bir para politikası uygulayıp uygulayamayacağını sorgulamaya başladı.

Smith, Fed'in yüksek enflasyonla mücadele kapasitesinin mali dengeler nedeniyle sınırlı olduğunu savundu.

"FED ENFLASYONLA MÜCADELEDE GÜÇSÜZ"

Crescat Capital'in temmuz raporunda da yatırımcıların aşırı şahin bir para politikası görünümünü fiyatladığı değerlendirmesi yapıldı.

Şirkete göre ABD'deki büyüyen mali dengesizlikler ekonomiyi "mali baskınlık" dönemine taşıyor. Bu senaryoda para politikası, enflasyonu kontrol etmekten ziyade kamu borcunun yönetilmesine giderek daha fazla hizmet ediyor.

Smith, hükümetin yüksek borç yükü ve tarihsel olarak büyük bütçe açıkları nedeniyle faizlerin önemli ölçüde artırılmasının giderek zorlaştığını ifade etti.

Smith'e göre borcun milli gelire oranındaki sorundan çıkışın yolu ekonomik büyümeden geçiyor. Ancak nominal büyümenin önemli bir enflasyon bileşeni taşıması, enflasyon açısından risk yaratırken altın açısından destekleyici bir unsur oluşturuyor.

20 BİN DOLAR İÇİN İLK MODEL: KÜRESEL PARA ARZI

Crescat Capital'in 20 bin dolarlık altın tahmini iki ayrı makroekonomik modele dayanıyor.

İlk model, küresel M2 para arzı ile dünya genelinde yer üstünde bulunan toplam altın stokunu karşılaştırıyor.

Uzun vadeli eğilimin devam ettirilmesi halinde model, ons altının yaklaşık dört yıl içerisinde 20 bin dolara ulaşabileceğine işaret ediyor. Crescat Capital, para arzındaki büyümenin hızlanması durumunda bu sürenin daha da kısalabileceğini düşünüyor.

Küresel M2 para arzı dolar bazında son 22 yılda yıllık bileşik yaklaşık yüzde 7 oranında büyüdü.

Crescat, mali dengesizliklar, bankacılık sektöründeki deregülasyon ve jeopolitik baskılar nedeniyle küresel para arzının en az bu hızda büyümeye devam edeceğini, hatta büyümenin hızlanabileceğini öngörüyor.

Smith, merkez bankalarının altın biriktirmeye devam etmesiyle değerli metalin küresel para sisteminin fiili dayanaklarından biri olarak rolünü yeniden güçlendirebileceğini düşünüyor.

Smith, mevcut yüzde 7'nin üzerindeki küresel para arzı büyümesinin devam etmesinin bile altının dört yıl içerisinde 20 bin dolara ulaşmasını desteklediğini savundu.

İKİNCİ SENARYODA S&P 500'DE YÜZDE 50 KAYIP VAR

Crescat Capital'in ikinci modeli ise altının S&P 500'e oranına dayanıyor.

Model, ABD hisse senetlerinde yüzde 50'lik bir gerilemenin ardından dolarda önemli bir değer kaybı yaşanacağı senaryoyu ele alıyor.

Şirket, 1930'lu ve 1970'li yıllarda görülen benzer hisse senedi piyasası çöküşleri ve para birimi değer kayıplarının büyük altın boğa piyasalarının oluşmasına katkıda bulunduğuna dikkat çekiyor.

Crescat'in hesabına göre S&P 500'de yüzde 50'lik gerilemenin ardından altın/S&P 500 oranının 5,25'e ulaşması, ons altında yine yaklaşık 20 bin dolarlık bir fiyata işaret ediyor.

Üstelik 5,25'lik oran, 1980 yılında görülen 7,58'lik zirvenin altında kalıyor.

Smith bu nedenle 20 bin dolarlık hedefi mevcut parasal koşullar düşünüldüğünde aşırı bulmadığını söyledi.

MERKEZ BANKALARI 4 YILDA YILLIK ORTALAMA 1.000 TON ALTIN ALDI

Altındaki uzun vadeli yükseliş beklentisinin bir diğer ayağını merkez bankalarının alımları oluşturuyor.

Crescat Capital'in verilerine göre merkez bankaları son dört yılda yıllık ortalama yaklaşık 1.000 ton altın satın aldı. Bu miktar, önceki 10 yıldaki yıllık ortalama alım hızının yaklaşık iki katına karşılık geliyor.

Smith, bu eğilimi parasal bir "mahkum ikilemi" olarak tanımladı. Bazı ülkelerin rezervlerini ABD dolarından çeşitlendirerek altına yönelmesinin diğer ülkelerin de benzer adımlar atması için baskı oluşturduğunu savundu.

Smith'e göre ABD bile ilerleyen dönemde küresel altın rekabetine dahil olmak zorunda kalabilir.

"ABD DE ALTIN YARIŞINA GİRMEK ZORUNDA KALABİLİR"

Smith, merkez bankalarının para yaratarak altın satın alabildiğine dikkat çekerek ABD dolarının küresel rezerv para statüsünü koruması halinde ABD'nin de altın biriktirme yarışına dahil olmak zorunda kalabileceğini söyledi.

Crescat Capital'e göre para arzındaki genişleme, mali baskınlık, merkez bankalarının altın alımları ve yeni maden arzına yönelik yıllardır devam eden yetersiz yatırımlar, 2026'da görülen sert fiyat hareketlerine rağmen altının uzun vadeli görünümünü desteklemeye devam ediyor.

ALTINDAN DAHA FAZLA POTANSİYELİ MADENCİLİK ŞİRKETLERİNDE GÖRÜYOR

Smith yalnızca fiziki altın konusunda iyimser değil. Fon yöneticisine göre yükselen altın fiyatlarından daha yüksek getiri potansiyeli altın madenciliği şirketlerinde bulunuyor.

Özellikle arama ve keşif şirketlerinin son 17 yılda altının performansının ciddi şekilde gerisinde kaldığını belirten Smith, bu şirketlerde önemli bir değerlenme potansiyeli bulunduğunu düşünüyor.

Crescat Capital, değerli metallerde bu yıl yaşanan düzeltmeyi uzun vadeli yatırım tezini bozan bir gelişme yerine sektöre giriş fırsatı olarak değerlendiriyor.

Şirkete göre büyük madencilik şirketlerinin önceki emtia döngüsünden bu yana arama ve yeni maden geliştirme yatırımlarında yetersiz kalması, rezervlerini yenilemek için küçük keşif şirketlerine olan ihtiyaçlarını artırıyor. Smith, büyük üreticilerin keşif şirketlerine yönelik ilgisinin şimdiden artmaya başladığını ancak birleşme ve satın alma faaliyetlerinin henüz kritik seviyeye ulaşmadığını belirtti.