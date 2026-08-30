Altın fiyatlarını takip eden yatırımcılar özellikle ABD'den kritik bir veri açıklandığında veya ABD Merkez Bankası (Fed) cephesinden yeni bir mesaj geldiğinde fiyatların kısa sürede sert hareket edebildiğini görüyor. Enflasyon, istihdam ve büyüme verilerinden Fed'in faiz kararlarına kadar ABD ekonomisinden gelen birçok gelişme ons altının yönünde belirleyici olabiliyor.

Peki Türkiye'deki altın yatırımcısının da yakından izlediği ABD verileri altını neden etkiliyor? Fed Başkanı'nın açıklamaları neden ons altında sert yükseliş veya düşüşe yol açabiliyor? Bu ilişkinin merkezinde faiz beklentileri, ABD tahvil getirileri ve dolar bulunuyor.

ABD VERİLERİ ALTINI NEDEN ETKİLİYOR?

ABD'den açıklanan ekonomik verilerin altını etkilemesinin temel nedeni, bu verilerin Fed'in gelecekte nasıl bir faiz politikası izleyeceğine ilişkin beklentileri değiştirmesi.

Fed para politikasını belirlerken özellikle enflasyon ve iş gücü piyasasındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Dolayısıyla ABD'den beklentilerin üzerinde veya altında gelen bir veri, yatırımcıların "Fed bundan sonra ne yapacak?" sorusuna verdikleri cevabı değiştirebiliyor.

Bu değişim önce faiz beklentilerine, ardından ABD tahvil getirileri ve dolara, son olarak da altın fiyatlarına yansıyor.

World Gold Council da altının makroekonomik fiyatlamasında faizler ve doların yanı sıra ekonomik büyüme, risk ve belirsizlik ile yatırımcı momentumunun önemli rol oynadığını belirtiyor.

FED KARARLARI ALTINI NEDEN ETKİLİYOR?

Altının tahvil gibi faiz getirisi bulunmuyor. Bu nedenle ABD'de faizlerin yükselmesi, faiz getirisi sağlayan yatırım araçlarının altına karşı daha cazip hale gelmesine neden olabiliyor.

Fed'in faiz artıracağı beklentisi güçlendiğinde ABD tahvil getirileri yükselebiliyor. Bu durumda altın tutmanın "fırsat maliyeti" artıyor ve değerli metal üzerinde satış baskısı oluşabiliyor.

Tersi durumda Fed'in faiz indirimine gideceği beklentisi tahvil getirilerini aşağı çekebiliyor. Altının fırsat maliyetinin azalması ise değerli metali destekleyebiliyor. World Gold Council, yüksek faizlerin altın açısından kısa vadede önemli bir baskı unsuru oluşturabileceğine işaret ediyor.

Basit denklemle:

Şahin Fed → yüksek faiz beklentisi → tahvil getirilerinde yükseliş → güçlü dolar → altın üzerinde baskı

Güvercin Fed → düşük faiz beklentisi → tahvil getirilerinde gerileme → zayıf dolar → altına destek

Ancak bu ilişki her zaman birebir çalışmıyor. Tarihsel olarak faiz artırımlarının ardından altının verdiği tepkinin dönemden döneme değişebildiği görülüyor.

FED BAŞKANI'NIN AÇIKLAMALARI NEDEN ALTINI HAREKET ETTİRİYOR?

Piyasalar yalnızca Fed'in aldığı mevcut faiz kararına bakmıyor. Asıl önemli konulardan biri, bir sonraki faiz kararının ne olacağı.

Bu nedenle Fed Başkanı veya diğer Fed yetkililerinin açıklamalarında kullanılan ifadeler bile piyasanın faiz beklentilerini değiştirebiliyor.

Enflasyonun hâlâ yüksek olduğuna, faizlerin uzun süre yüksek tutulabileceğine veya yeni faiz artışlarına ihtiyaç duyulabileceğine yönelik mesajlar "şahin" olarak değerlendiriliyor.

Enflasyonun gerilediğine ve faizlerin düşürülebileceğine işaret eden mesajlar ise "güvercin" olarak yorumlanıyor.

Örneğin son dönemde Fed Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyona karşı sıkı duruş mesajlarının ardından piyasalarda faiz artışı ihtimali yükseldi ve tahvil piyasası da bu beklentiyi fiyatladı.

ABD ENFLASYON VERİSİ ALTINI NEDEN ETKİLİYOR?

Altın yatırımcılarının en yakından takip ettiği verilerin başında ABD enflasyon göstergeleri geliyor.

Çünkü enflasyon yüksek kalırsa Fed'in faizleri yüksek tutması veya artırması gerekebilir. Enflasyonun beklenenden hızlı gerilemesi ise faiz indirimi ihtimalini güçlendirebilir.

Bu nedenle CPI ve Fed'in yakından izlediği PCE gibi enflasyon göstergeleri açıklandığında altında hızlı fiyat hareketleri görülebiliyor.

Nitekim 26 Ağustos'ta açıklanan PCE verisinin ardından faiz artışı beklentilerinin güçlenmesi, doların değer kazanmasıyla birlikte ons altında yüzde 1'in üzerinde düşüşe yol açtı.

ABD İSTİHDAM VERİLERİ ALTINI NEDEN ETKİLİYOR?

Tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ücret artışları da Fed'in kararlarında yakından takip edilen göstergeler arasında bulunuyor.

Güçlü istihdam piyasası ekonominin yüksek faizlere dayanabildiğine işaret edebilir. Özellikle ücretlerin hızlı artması enflasyon baskısının devam edebileceği beklentisini güçlendirebilir.

Bu durumda piyasalar Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutacağını veya artırabileceğini fiyatlayabilir.

Zayıf istihdam verileri ise ekonomide soğumaya işaret ederek daha gevşek para politikası beklentisini güçlendirebilir.

Bu nedenle istihdam verisinin kendisinden çok verinin Fed'in bir sonraki hamlesini nasıl değiştireceği altın açısından önem taşıyor. Yeni haftada açıklanacak ABD istihdam rakamlarının da Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentiler açısından yakından takip edilmesi bekleniyor.

DOLAR ALTIN FİYATLARINI NASIL ETKİLİYOR?

Fed ile altın arasındaki bağlantının bir diğer ayağını dolar oluşturuyor.

Ons altın uluslararası piyasalarda dolar üzerinden fiyatlanıyor. Doların güçlenmesi, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından altını daha pahalı hale getirebildiği için talebi baskılayabiliyor.

Doların zayıflaması ise ters yönde etki yaratabiliyor.

Bu nedenle ABD'den güçlü bir veri geldiğinde bazen saniyeler içerisinde şu zincir oluşabiliyor:

Güçlü ABD verisi → Fed'in daha sıkı kalacağı beklentisi → tahvil faizlerinde yükseliş → dolarda güçlenme → ons altında baskı

Zayıf verilerde ise bunun tersi görülebiliyor. Haziran ayında ABD enflasyon verisinin faiz artışı endişelerini azaltmasının ardından dolar ve tahvil getirilerinin gerilemesiyle ons altının yükselmesi bu mekanizmanın yakın tarihli örneklerinden biri oldu.

HER GÜÇLÜ ABD VERİSİ ALTINI DÜŞÜRÜR MÜ?

Hayır. Altın piyasasında bu denklemler kesin sonuç vermiyor.

Örneğin güçlü bir istihdam verisi normal şartlarda faiz beklentilerini yükselterek altını baskılayabilir. Ancak aynı anda jeopolitik risklerin artması veya finansal piyasalarda sert satış yaşanması güvenli liman talebini artırarak altının yükselmesine neden olabilir.

Merkez bankalarının altın alımları, jeopolitik gelişmeler, ABD'nin borç görünümü, ETF hareketleri ve yatırımcıların risk algısı da fiyatlarda etkili oluyor. World Gold Council'ın 2026 görünümünde de altının performansının yalnızca faizlerden değil; dolar, risk ve belirsizlik, ekonomik büyüme ve yatırım akımlarının birleşiminden etkilendiği vurgulanıyor.

ALTIN YATIRIMCISI ABD'DE HANGİ VERİLERİ TAKİP EDİYOR?

Altın yatırımcılarının ABD cephesinde takip ettiği başlıca göstergeler arasında Fed faiz kararları ve Fed yetkililerinin açıklamaları, TÜFE (CPI), PCE enflasyonu, tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, ücret artışları, büyüme verileri ve PMI göstergeleri bulunuyor.

Ancak verinin iyi veya kötü gelmesinden daha önemli olan nokta, sonucun piyasa beklentisinden ne kadar saptığı ve Fed'in gelecekteki faiz politikasına ilişkin beklentileri değiştirip değiştirmediği.

Bu nedenle altında sert hareket görülen günlerde yatırımcıların yalnızca açıklanan rakama değil, dolar endeksinin ve ABD tahvil getirilerinin veriye nasıl tepki verdiğine de bakması gerekiyor.