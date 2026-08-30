Altın piyasasında fiyatların yanı sıra yatırımcı tercihlerinde de önemli bir değişim yaşanıyor. Yüksek servet sahibi yatırımcıların fonlar ve altına dayalı finansal ürünler yerine doğrudan fiziki altına yönelmesi, dünyanın önde gelen özel kasa şirketlerinde kapasite ihtiyacını artırdı. Külçe altına talep küresel çapta büyürken Türkiye'de de fiziki altın yatırımları son yılların en yüksek seviyelerine ulaştı.

Financial Times'ın haberine göre milyarderlerin ve yüksek servet sahibi yatırımcıların fiziki altına ilgisindeki artış, uzun süredir kapasite sorunu yaşamayan özel altın kasalarına da yansıdı.

Londra merkezli Sharps Pixley, mevcut depolama alanındaki baskıyı azaltmak amacıyla yeni bir tesis arayışına girerken, İsviçre merkezli Swiss Gold Safe altı kasa lokasyonunun tamamını genişletmeye hazırlanıyor.

Değerli metal sektörünün büyük şirketlerinden MKS Pamp ise en varlıklı müşterilerine yönelik yeni ve büyük ölçekli bir kasa kurmayı planlıyor. Şirketin, en az 50 milyon dolar değerinde külçe altın bulunduran müşterilere özel hizmet vermeye hazırlandığı belirtiliyor.

FİZİKİ ALTINA YÖNELİM SON 12-18 AYDA HIZLANDI

Kasa şirketlerinin değerlendirmelerine göre fiziki altına yönelik talepteki hızlanma özellikle son 12-18 aylık dönemde belirginleşti.

Yatırımcıların tercihlerinde de değişiklik yaşanıyor. Müşteriler altınlarını ortak altın havuzlarında tutmak yerine kendilerine ait bireysel kasalarda saklamayı daha fazla tercih ediyor.

Bu yönelimin arkasında finansal sisteme olan bağımlılığı azaltma isteği bulunuyor. Bazı yatırımcılar, bankacılık sisteminin dışında saklanan fiziki altını olası finansal sorunlara karşı güvence olarak değerlendiriyor.

VARLIKLI YATIRIMCILARIN YÜZDE 52'Sİ ALTIN YATIRIMINI ARTIRACAK

Yüksek servet grubuna yönelik araştırmalar da altına olan talebin boyutunu ortaya koyuyor.

HSBC'nin 10 pazarda yaklaşık 10 bin varlıklı yatırımcıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre katılımcıların yüzde 52'si 2026 yılında altın yatırımlarını artırmayı planlıyor.

UBS'nin ortalama 2,7 milyar dolar net serveti temsil eden 307 aile yatırım ofisiyle gerçekleştirdiği araştırmada ise portföylerde altına ayrılması planlanan ortalama payın yükseldiği görüldü.

2025 yılında yüzde 2 olan altının portföylerdeki ortalama payının 2026'da yüzde 3'e çıkarılması planlanıyor.

Bank of Singapore verileri de benzer bir tablo ortaya koydu. Bankanın müşterilerinin fiziki altın varlıkları 2025 sonundan bu yana yüzde 40'ın üzerinde arttı. Söz konusu varlıkların büyük bölümünün ultra yüksek servete sahip müşteriler tarafından tutulduğu belirtildi.

KÜRESEL FİZİKİ ALTIN TALEBİ 784 TONA ULAŞTI

Fiziki altına talep yalnızca milyarderler ve yüksek servet grubuyla sınırlı kalmadı.

Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre küresel külçe ve altın para yatırımları 2026'nın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 arttı.

Böylece küresel fiziki altın yatırımı 784 tona ulaşırken, kayıtlardaki en güçlü ilk yarılardan biri gerçekleşti.

TÜRKİYE'DE FİZİKİ ALTINA 4,5 MİLYAR DOLAR HARCANDI

Fiziki altına yönelimin güçlendiği ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre Türkiye'de yatırım amaçlı külçe ve sikke talebi 2026'nın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 29 artarak 26,1 tona yükseldi.

Bu rakamla Türkiye'deki fiziki altın talebi son 7 çeyreğin en yüksek seviyesine ulaştı.

Yatırımcıların yalnızca yılın ilk çeyreğinde külçe ve sikke altın için yaptığı harcama ise 4,5 milyar dolar ile rekor seviyeye çıktı.

Küresel veriler, altın fiyatlarında dönem dönem yaşanan dalgalanmalara rağmen fiziki metale talebin sürdüğünü gösteriyor. Özellikle yüksek servet sahiplerinin altına dayalı finansal ürünler yerine külçeyi doğrudan elde tutmayı tercih etmesi, özel kasa şirketlerini de yeni kapasite yatırımlarına yöneltiyor.

(DÜNYA GAZETESİ)