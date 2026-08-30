Astor Enerji (ASTOR) hissesinde 24-28 Ağustos haftasında gerçekleşen aracı kurum işlemleri belli oldu. Haftalık dağılımda Tera Yatırım ve HSBC alım tarafında ilk iki sırayı paylaşırken, satışlarda Ak Yatırım'ın gerçekleştirdiği işlemler listenin başında yer aldı.

ASTOR hissesinde 24-28 Ağustos tarihleri arasında ilk 5 aracı kurumun toplam alımı 5 milyon 431 bin 789 lot olarak gerçekleşti. Aynı dönemde ilk 5 satıcı kurumun toplam işlemi 5 milyon 364 bin 378 lot olurken, iki taraf arasındaki fark 67 bin 411 lot net alım olarak kaydedildi.

ASTOR'DA EN FAZLA ALIM TERA VE HSBC'DEN

Haftalık verilere göre ASTOR hissesinde en fazla net alım gerçekleştiren aracı kurum Tera Yatırım oldu. Kurum 343,701 TL ortalama maliyetle 1 milyon 642 bin 851 lot net alım yaptı.

Tera Yatırım'ı 1 milyon 581 bin 922 lotla HSBC izledi. HSBC'nin ASTOR işlemlerindeki ortalama maliyeti 346,414 TL olarak hesaplandı.

Gedik Yatırım 1 milyon 32 bin 40 lot, TEB Yatırım 806 bin 531 lot ve Ünlü ise 368 bin 445 lotla alıcı kurumlar arasında yer aldı.

ASTOR'da en fazla alan aracı kurumlar şöyle sıralandı;

Aracı Kurum Net Alım Maliyet Tera Yatırım 1.642.851 lot 343,701 TL HSBC 1.581.922 lot 346,414 TL Gedik Yatırım 1.032.040 lot 344,255 TL TEB Yatırım 806.531 lot 344,798 TL Ünlü 368.445 lot 348,174 TL

AK YATIRIM 3,3 MİLYON LOT SATTI

Satış tarafında listenin ilk sırasında Ak Yatırım yer aldı. Kurum, 344,464 TL ortalama maliyetle 3 milyon 318 bin 95 lot net satış gerçekleştirdi.

Ak Yatırım'ı 1 milyon 80 bin 244 lotla İş Yatırım takip etti. Ziraat Yatırım, Turkish Yatırım ve Vakıf Yatırım da haftanın en fazla satış yapan kurumları arasında yer aldı.

ASTOR'da en fazla satan aracı kurumlar ise şöyle;

Aracı Kurum Net Satış Maliyet Ak Yatırım 3.318.095 lot 344,464 TL İş Yatırım 1.080.244 lot 350,560 TL Ziraat Yatırım 383.175 lot 346,703 TL Turkish Yatırım 332.323 lot 347,461 TL Vakıf Yatırım 250.541 lot 339,293 TL

İKİ KURUMDAN 3,2 MİLYON LOTLUK ALIM

Haftalık dağılımda Tera Yatırım ve HSBC'nin toplam net alımı yaklaşık 3 milyon 225 bin lota ulaştı. Buna karşılık satış listesinin ilk sırasındaki Ak Yatırım tek başına 3 milyon 318 bin lotluk net satış gerçekleştirdi.

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