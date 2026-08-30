Borsa İstanbul'da yabancı kurumların hisse senedi işlemleri yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, HSBC'nin 24-28 Ağustos haftasındaki tercihleri belli oldu. Kurum üzerinden hafta boyunca 906,6 milyon TL net alım gerçekleşirken, bazı hisselerde bir önceki haftaya göre dikkat çeken yön değişimleri yaşandı.

HSBC'nin en fazla net alım yaptığı hisse 644,4 milyon TL ile Akbank (AKBNK) oldu. ASTOR 548 milyon TL, Yapı Kredi (YKBNK) ise 415,6 milyon TL ile alım listesinin üst sıralarında yer aldı.

BİR ÖNCEKİ HAFTA ALDIĞI HİSSELERİ GEÇEN HAFTA SATTI

HSBC işlemlerinde haftanın dikkat çeken gelişmelerinden biri Tüpraş (TUPRS) ve Peker GYO (PEKGY) hisselerinde yaşandı.

Bir önceki hafta HSBC'nin (17-21 Ağustos) net alım yaptığı hisseler arasında bulunan TUPRS, 24-28 Ağustos haftasında 837,4 milyon TL ile kurumun en fazla net satış yaptığı hisse oldu.

Benzer bir değişim PEKGY'de de görüldü. Bir önceki hafta 417,8 milyon TL ile HSBC'nin en yüksek net alım gerçekleştirdiği hisse olan PEKGY, geçtiğimiz hafta 219,7 milyon TL net satışla satış listesinin üçüncü sırasında yer aldı.

ASTOR ise alım tarafındaki yerini korudu. Önceki hafta 282,2 milyon TL olan net alım, 24-28 Ağustos haftasında yaklaşık 548 milyon TL'ye yükseldi.

HSBC'NİN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

AKBNK: 644.387.266,40 TL - Maliyet: 73,441 TL

ASTOR: 547.999.559,25 TL - Maliyet: 346,414 TL

YKBNK: 415.571.955,58 TL - Maliyet: 37,223 TL

ENKAI: 355.955.016,80 TL - Maliyet: 88,295 TL

THYAO: 146.988.940,50 TL - Maliyet: 307,108 TL

HSBC'NİN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

TUPRS: 837.378.729,75 TL - Maliyet: 384,763 TL

GARAN: 246.307.721,80 TL - Maliyet: 133,101 TL

PEKGY: 219.715.587,88 TL - Maliyet: 15,525 TL

EREGL: 111.162.037,84 TL - Maliyet: 38,720 TL

TTKOM: 108.527.555,25 TL - Maliyet: 53,724 TL

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