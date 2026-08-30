HSBC'nin 24-28 Ağustos haftasında Borsa İstanbul'da en çok aldığı ve sattığı hisseler belli oldu. Kurum haftayı 906,6 milyon TL net alımla tamamladı.
Borsa İstanbul'da yabancı kurumların hisse senedi işlemleri yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, HSBC'nin 24-28 Ağustos haftasındaki tercihleri belli oldu. Kurum üzerinden hafta boyunca 906,6 milyon TL net alım gerçekleşirken, bazı hisselerde bir önceki haftaya göre dikkat çeken yön değişimleri yaşandı.
HSBC'nin en fazla net alım yaptığı hisse 644,4 milyon TL ile Akbank (AKBNK) oldu. ASTOR 548 milyon TL, Yapı Kredi (YKBNK) ise 415,6 milyon TL ile alım listesinin üst sıralarında yer aldı.
BİR ÖNCEKİ HAFTA ALDIĞI HİSSELERİ GEÇEN HAFTA SATTI
HSBC işlemlerinde haftanın dikkat çeken gelişmelerinden biri Tüpraş (TUPRS) ve Peker GYO (PEKGY) hisselerinde yaşandı.
Bir önceki hafta HSBC'nin (17-21 Ağustos) net alım yaptığı hisseler arasında bulunan TUPRS, 24-28 Ağustos haftasında 837,4 milyon TL ile kurumun en fazla net satış yaptığı hisse oldu.
Benzer bir değişim PEKGY'de de görüldü. Bir önceki hafta 417,8 milyon TL ile HSBC'nin en yüksek net alım gerçekleştirdiği hisse olan PEKGY, geçtiğimiz hafta 219,7 milyon TL net satışla satış listesinin üçüncü sırasında yer aldı.
ASTOR ise alım tarafındaki yerini korudu. Önceki hafta 282,2 milyon TL olan net alım, 24-28 Ağustos haftasında yaklaşık 548 milyon TL'ye yükseldi.
HSBC'NİN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER
AKBNK: 644.387.266,40 TL - Maliyet: 73,441 TL
ASTOR: 547.999.559,25 TL - Maliyet: 346,414 TL
YKBNK: 415.571.955,58 TL - Maliyet: 37,223 TL
ENKAI: 355.955.016,80 TL - Maliyet: 88,295 TL
THYAO: 146.988.940,50 TL - Maliyet: 307,108 TL
HSBC'NİN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER
TUPRS: 837.378.729,75 TL - Maliyet: 384,763 TL
GARAN: 246.307.721,80 TL - Maliyet: 133,101 TL
PEKGY: 219.715.587,88 TL - Maliyet: 15,525 TL
EREGL: 111.162.037,84 TL - Maliyet: 38,720 TL
TTKOM: 108.527.555,25 TL - Maliyet: 53,724 TL
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