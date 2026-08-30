Akaryakıt fiyatlarında motorin kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Ağustos ayında sıfırlanan ÖTV'nin 1 Eylül itibarıyla yeniden uygulanmaya başlamasıyla motorinin litre fiyatında vergi kaynaklı artış bekleniyor. ÖTV ve KDV'nin etkisiyle pompaya yansıyacak artışın 3,60 TL'yi bulacağı hesaplanıyor. Peki motorine ne kadar zam gelecek, benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte 30 Ağustos 2026 güncel akaryakıt fiyatları...

5,30 TL İNDİRİMİN ARDINDAN YENİ ZAM

Motorinin litre fiyatında 27 Ağustos'ta petrol ve uluslararası ürün fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle 5,30 TL indirim yapılmıştı. Son düzenlemeyle gündeme gelen 3,60 TL'lik artış ise petrol fiyatlarındaki değişimden değil, doğrudan vergi uygulamasından kaynaklanacak. Zammın 1 Eylül tarihinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Zammın gerçekleşmesi halinde 27 Ağustos'taki 5,30 TL'lik indirimin yaklaşık yüzde 68'i geri alınmış olacak. Motorin fiyatı buna rağmen indirim öncesindeki seviyesinin yaklaşık 1,70 TL altında kalacak.

MOTORİNDE ÖTV KADEMELİ ARTACAK

Cumhurbaşkanı Kararı ile ağustos ayının kalan bölümü için sıfırlanan motorin ÖTV'sinin yıl sonuna kadar kademeli şekilde artırılması öngörülüyor.

Buna göre motorinde litre başına ÖTV eylül ayında 3 TL, ekim ayında 6 TL, kasım ayında 9 TL ve aralık ayında 12 TL olacak. 1 Ocak 2027'den itibaren ise ÖTV tutarının 13,9006 TL olarak uygulanması bekleniyor.

Bu nedenle motorin fiyatlarında önümüzdeki aylarda piyasa koşullarından bağımsız olarak vergi kaynaklı değişimler gündeme gelebilecek.

ZAM SONRASI MOTORİN NE KADAR OLACAK?

Beklenen 3,60 TL'lik artışın akaryakıt tabelalarına yansıması halinde motorinin litre fiyatının İstanbul'da yaklaşık 81,06 TL'ye, Ankara'da 82,18 TL'ye ve İzmir'de 82,46 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Fiyatlar il, ilçe ve akaryakıt dağıtım şirketlerine göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

30 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 74,26 TL

Motorin: 77,43 TL

LPG: 33,79 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 74,11 TL

Motorin: 77,27 TL

LPG: 33,19 TL

Ankara

Benzin: 75,23 TL

Motorin: 78,53 TL

LPG: 33,89 TL

İzmir

Benzin: 75,53 TL

Motorin: 78,83 TL

LPG: 33,79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatlarının oluşumunda uluslararası ürün fiyatları, döviz kuru ve vergiler belirleyici oluyor. Bu nedenle petrol piyasasındaki hareketlerin yanı sıra ÖTV ve KDV düzenlemeleri de doğrudan pompa fiyatlarına yansıyabiliyor.

(EKONOMİM)