30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul ve Ankara'da düzenlenen kutlama programları nedeniyle çok sayıda yol araç trafiğine kapatıldı. İstanbul'da Vatan Caddesi sabah saatlerinden itibaren ulaşıma kapatılırken Ankara'da da kent merkezindeki birçok ana arter için trafik düzenlemesine gidildi.

İSTANBUL'DA VATAN CADDESİ TRAFİĞE KAPATILDI

İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve bulvarın yan yolları saat 07.00'den itibaren her iki yönde araç trafiğine kapatıldı.

Yolların kutlama programının sona ermesine kadar kapalı kalacağı bildirildi. Polis ekipleri de kutlama alanı ve çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

Sürücüler alternatif olarak Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu, O-3 Hal Yolu, Fevzipaşa Caddesi ve Turgut Özal Millet Caddesi'ni kullanabilecek.

ANKARA'DA ÇOK SAYIDA YOL TRAFİĞE KAPATILIYOR

Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kent merkezindeki çok sayıda yol için trafik düzenlemesi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre saat 06.00'dan itibaren çift yönlü araç trafiğine kapatılacak yollar arasında Atatürk Bulvarı'nın Kuğulu Kavşak-Ulus Meydanı arasındaki bölümü ile bu güzergaha açılan cadde ve sokaklar bulunuyor.

Dikmen Caddesi'nin 15 Temmuz Şehitler Meydanı ile Çetin Emeç Bulvarı arasındaki bölümü, İsmet İnönü Bulvarı'nın Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi-Akay Kavşağı arasındaki bölümü ile İstiklal, Cumhuriyet ve Çankırı caddeleri de trafiğe kapatılacak.

GMK Bulvarı'nın 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı-Anadolu Meydanı arasındaki bölümü, Mithatpaşa Caddesi'nin Atatürk Bulvarı-Ziya Gökalp Caddesi arasındaki bölümü ve Ziya Gökalp Caddesi'nin Kızılay-Kolej Meydanı arasındaki bölümü de araç trafiğine kapalı olacak.

Milli Müdafaa Caddesi, Kumrular Caddesi, Necatibey Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi ve Spor Park Sokak ile bu güzergahlara açılan cadde ve sokaklarda da çift yönlü trafik kısıtlaması uygulanacak.

İstanbul Caddesi'nin Kazım Karabekir Caddesi ile İstiklal Caddesi arasında kalan bölümü de kapatma kapsamındaki güzergahlar arasında yer alıyor.

İHTİYAÇ HALİNDE BAŞKA YOLLAR DA KAPATILACAK

Ankara'da trafik yoğunluğu ve güvenlik ihtiyacına göre ilave yolların da araç trafiğine kapatılabileceği belirtildi.

Bu kapsamda Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Celal Bayar Bulvarı ile Kazım Karabekir Caddesi arasındaki bağlantı yolları, Kazım Karabekir Caddesi'nin Anadolu Meydanı-Hipodrom Caddesi arasındaki bölümü ile Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı-Anadolu Meydanı arasındaki bölümünde çift yönlü trafik kısıtlaması uygulanabilecek.

Sürücülerin yola çıkmadan önce kapalı güzergahları kontrol etmeleri ve mümkün olduğunca alternatif yolları tercih etmeleri gerekiyor.