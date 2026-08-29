Haftalık işlemlerde Tera Yatırım’ın net hacmi 38,63 milyar TL olarak gerçekleşti.

TERA YATIRIM’IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Hafta boyunca Tera Yatırım’ın alım tarafında SASA açık ara öne çıktı. Kurum, SASA’da 436,94 milyon lot net alım gerçekleştirdi. SASA’yı PEKGY, CEMZY, PSGYO ve SVGYO takip etti.

Hisse Net Alım (Lot) Pay SASA 436.935.035 %34,37 PEKGY 149.167.516 %11,73 CEMZY 66.978.443 %5,27 PSGYO 57.269.749 %4,51 SVGYO 47.635.991 %3,75

Kaynak: ForInvest

SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Satış (Lot) Pay KTLEV -16.574.112 %29,40 EKGYO -5.440.796 %9,65 DKBSDV -4.000.003 %7,09 HEKTS -3.276.589 %5,81 CVKMD.B... -3.099.380 %5,50

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