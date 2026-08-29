Borsa İstanbul’da 24-28 Ağustos 2026 haftasında Tera Yatırım üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde alım ve satım tarafında öne çıkan hisseler belli oldu.
Haftalık işlemlerde Tera Yatırım’ın net hacmi 38,63 milyar TL olarak gerçekleşti.
TERA YATIRIM’IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER
Hafta boyunca Tera Yatırım’ın alım tarafında SASA açık ara öne çıktı. Kurum, SASA’da 436,94 milyon lot net alım gerçekleştirdi. SASA’yı PEKGY, CEMZY, PSGYO ve SVGYO takip etti.
|Hisse
|Net Alım (Lot)
|Pay
|SASA
|436.935.035
|%34,37
|PEKGY
|149.167.516
|%11,73
|CEMZY
|66.978.443
|%5,27
|PSGYO
|57.269.749
|%4,51
|SVGYO
|47.635.991
|%3,75
Kaynak: ForInvest
SATIŞ YAPILAN HİSSELER
|Hisse
|Net Satış (Lot)
|Pay
|KTLEV
|-16.574.112
|%29,40
|EKGYO
|-5.440.796
|%9,65
|DKBSDV
|-4.000.003
|%7,09
|HEKTS
|-3.276.589
|%5,81
|CVKMD.B...
|-3.099.380
|%5,50
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