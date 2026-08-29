Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, geçen haftayı yüzde 0,87 yükselişle 14.641,56 puandan tamamladı. Endeks hafta içinde en düşük 14.341,93, en yüksek ise 14.730,20 puanı gördü.

BIST 100 hisseleri arasında haftalık performanslarda önemli farklılıklar yaşandı. Halkbank (HALKB) yüzde 34,80 yükselişle haftanın en çok kazandıran hissesi olurken, Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU) yüzde 32,48 artışla ikinci sırada yer aldı.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELERİ

Hisse Haftalık değişim HALKB %34,80 PASEU %32,48 EUPWR %13,44 ENERY %11,53 GRTHO %11,14

HAFTANIN EN ÇOK KAYBETTİREN HİSSELERİ

Hisse Haftalık değişim BSOKE -%12,78 ODINE -%11,25 DSTKF -%8,60 BALSU -%7,89 CCOLA -%6,67

BIST 100’de haftanın en fazla değer kaybeden hissesi ise BSOKE oldu. Batısöke Söke Çimento hisseleri haftalık bazda yüzde 12,78 geriledi. ODINE yüzde 11,25, DSTKF yüzde 8,60, BALSU yüzde 7,89 ve CCOLA yüzde 6,67 düşüş yaşadı.

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