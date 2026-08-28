Şirketten yapılan açıklamaya göre Ferbis paylarının Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmesi amacıyla gerçekleştirilen halka arz çalışmaları kapsamında daha önce esas sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Ticaret Bakanlığı’na başvurulmuş ve gerekli izinler alınmıştı.

FERBİS HALKA ARZI ERTELENDİ

Mevcut piyasa koşulları ve Ferbis’in stratejik öncelikleri göz önünde bulundurularak, halka arzın ileride yeniden değerlendirilmek üzere ertelenmesine karar verildi.

Bu kapsamda Ferbis’in esas sözleşmesindeki ilgili hükümlerin tadil edilmesi amacıyla SPK’ya başvurulmasına karar verildi.

Gerekli izin ve uygun görüşlerin alınmasının ardından ise Ticaret Bakanlığı’na başvuru yapılması planlanıyor.

Ferbis tarafından alınan söz konusu kararın Hektaş’a bildirildiği belirtildi.

Böylece Ferbis’in halka arz süreci mevcut piyasa koşulları ve şirketin stratejik öncelikleri doğrultusunda şimdilik ertelenmiş oldu.

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