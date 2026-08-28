Vergi, SGK primi, trafik cezası ve öğrenim kredisi gibi kamu borçlarını uzun vadeli ve düşük faizle yapılandırmak isteyenler için başvuru süresinde sona gelindi. Kamu borçlarının yapılandırılması için son başvuru tarihi 31 Ağustos 2026 Pazartesi olarak belirlendi.

Düzenleme kapsamında borçların türüne ve borçlunun mali durumuna göre 72 aya kadar taksitlendirme imkanı sunuluyor. Yapılandırmada uygulanacak tecil faizi ise 10 puanlık indirimle yıllık yüzde 29 olarak belirlendi.

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILABİLECEK?

Düzenleme; gelir ve kurumlar vergisi, KDV, MTV, harç, trafik para cezaları, ecrimisil, adli para cezaları ve öğrenim kredileri gibi çok sayıda kamu alacağını kapsıyor.

5 Haziran 2026 itibarıyla vadesi geldiği halde 16 Haziran'a kadar ödenmemiş söz konusu borçlar yapılandırmadan yararlanabilecek.

SGK kapsamında işçi çalıştıran işverenler ile Bağ-Kur kapsamındaki sigortalıların da haziran ayı ve önceki dönemlere ait sigorta ve işsizlik sigortası prim borçları yapılandırılabilecek. Ayrıca 31 Ağustos 2026'ya kadar tebliğ edilmiş ve kesinleşmiş idari para cezaları da kapsamda bulunuyor.

72 AYA KADAR TAKSİT İMKANI

Borcu 10 milyon lirayı aşmayanlar için teminat aranmadan taksitlendirme yapılabilecek. 10 milyon liranın üzerindeki borçlarda ise yalnızca aşan kısmın yarısı değerinde teminat gösterilmesi gerekecek.

Vergi borçlarında taksit sayısı borçlunun mali durumuna göre belirlenecek. Likidite oranına göre uygulanacak taksit seçenekleri şöyle:

Likidite oranı Azami taksit süresi 0,50’den büyük 36 ay 0,30-0,50 arası 48 ay 0,30’dan küçük 72 ay

Bu kapsamın dışında kalan borçlarda 48 taksit, KDV borçlarında ise 12 taksit uygulanacak. SGK prim borçlarında taksit süresi şirketin mali durumuna göre 36 veya 72 ay olarak belirlenecek.

SGK BORCUNDA İLK TAKSİT İÇİN SON GÜN 31 AĞUSTOS

SGK prim borçlarını yapılandıranlar açısından 31 Ağustos yalnızca başvuru için değil, ilk taksitin ödenmesi açısından da son tarih olacak.

Vergi dairelerine olan borçlarda ise ilk taksit için daha uzun süre tanındı. Bu borçlarda ilk taksit 30 Eylül 2026'ya kadar ödenebilecek.

Taksitlerin süresinde ödenmemesi veya eksik yatırılması halinde tecil ihlal edilmiş sayılabilecek. Ancak bir takvim yılında en fazla iki taksidin zamanında ödenmemesi halinde ihlal oluşmayacak.

BAŞVURULAR ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILABİLİYOR

Vergi dairelerine olan borçlar için şahsen başvuru zorunluluğu bulunmuyor. Başvurular Gelir İdaresi Başkanlığı, Dijital Vergi Dairesi veya e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılabiliyor.

Dijital Vergi Dairesi üzerinden mükellefler tecil edilebilir borçlarını görüntüleyerek uygun taksit seçeneğini tercih edip başvurularını tamamlayabiliyor.

Prim borçları için ise icra takip işlemlerinin yürütüldüğü Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezi'ne başvurulması gerekiyor. SGK birimleri 29-30 Ağustos'ta da hizmet verecek.

131 MİLYAR LİRALIK BORÇ YAPILANDIRILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıkladığı verilere göre, 4 Haziran'dan itibaren 103 bin 852 işveren ve Bağ-Kur sigortalısının toplam 131 milyar 251 milyon liralık SGK borcu tecil ve taksitlendirme kapsamına alındı.

Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin belirtilen tarihler içerisinde başvurularını ve ilgili borç türüne göre ilk ödeme işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.