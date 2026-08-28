Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumlar Tebliği kapsamında yapılan bildirime göre, Tera Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu ve yöneticisi olduğu yatırım fonlarının TRHOL paylarında 27 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla 157 bin 34 nominal pay alımı gerçekleştirildi.

Aynı tarihte 118 nominal pay satışı yapılırken, işlemler sonucunda Tera Portföy’ün TRHOL sermayesindeki toplam pay oranı yüzde 32,54295’ten yüzde 33,066003’e yükseldi.

TRHOL’DA PAY ORANI YÜZDE 33’Ü GEÇTİ

Gerçekleştirilen işlemler sonrasında Tera Portföy tarafından yönetilen fonların TRHOL’daki toplam pay oranı yüzde 33 seviyesinin üzerine çıktı.

Şirket TRHOL İşlem tarihi 27 Ağustos 2026 Alınan nominal pay 157.034 Satılan nominal pay 118 Önceki pay oranı %32,54295 Yeni pay oranı %33,066003

Söz konusu işlemler, Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon, Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon, Tera Portföy Birinci Serbest Fon, Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon ve Tera Portföy Hisse Senedi Serbest (TL) Fonu portföyleri üzerinden gerçekleştirildi.

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