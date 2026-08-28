Borsa İstanbul’da son bir yılda halka arz edilen şirketler arasında, halka arz fiyatından bugüne en yüksek getiriyi sağlayan ilk 5 hisse dikkat çekti. Verilere göre listenin zirvesinde DSTKF yer alırken, onu BIGEN, ARMGD, SVGYO ve KARCL takip etti.

DSTKF ZİRVEDE

Listenin ilk sırasında Destek Finans Faktoring (DSTKF) bulunuyor. 6 Şubat 2025’te 46,98 TL halka arz fiyatıyla borsada işlem görmeye başlayan DSTKF, 1.965 TL seviyesine ulaşarak halka arz fiyatından bugüne yüzde 3.704,45 yükseldi.

İkinci sıradaki Birleşim Grup Enerji (BIGEN) ise 5 Şubat 2025’te 12,14 TL halka arz fiyatıyla işlem görmeye başladı. Hissenin fiyatı 176,90 TL seviyesine yükselirken, halka arzdan bugüne getirisi yüzde 1.254,62 oldu.

HALKA ARZDAN BUGÜNE EN ÇOK KAZANDIRAN 5 HİSSE

Hisse Halka arz tarihi Halka arz fiyatı Güncel fiyat Getiri DSTKF 06.02.2025 46,98 TL 1.965,00 TL %3.704,45 BIGEN 05.02.2025 12,14 TL 176,90 TL %1.254,62 ARMGD 03.01.2025 40,00 TL 199,60 TL %398,75 SVGYO 06.03.2026 3,64 TL 17,64 TL %341,41 KARCL 31.07.2026 35,00 TL 142,80 TL %270,65

ARMGD YÜZDE 398,75 YÜKSELDİ

Listenin üçüncü sırasında Armada Gıda (ARMGD) yer aldı. 3 Ocak 2025’te 40 TL halka arz fiyatıyla işlem görmeye başlayan ARMGD, 199,60 TL seviyesine yükseldi. Böylece hissenin halka arz fiyatından bugüne getirisi yüzde 398,75 olarak gerçekleşti.

Dördüncü sırada Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (SVGYO) bulunuyor. 6 Mart 2026'da 3,64 TL halka arz fiyatıyla işlem görmeye başlayan SVGYO, 17,64 TL seviyesine çıkarak yüzde 341,41 yükseldi.

Listenin beşinci sırasında ise KARCL yer aldı. 31 Temmuz 2026'da 35 TL halka arz fiyatıyla işlem görmeye başlayan KARCL, 142,80 TL seviyesine ulaşarak halka arz fiyatına göre yüzde 270,65 getiri sağladı.

Listenin ilk 5 sırasında yer alan hisseler arasında DSTKF ve BIGEN’in halka arz fiyatından bugüne gerçekleştirdiği yükselişler diğer hisselerden belirgin şekilde ayrıştı.

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