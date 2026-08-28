Borsa İstanbul’da işlem gününün son bölümüne yaklaşılırken aracı kurumların hisse bazlı alım-satım hareketleri de dikkat çekiyor. İş Yatırım verilerine göre TSİ 16.15 itibarıyla en fazla net alım yapılan hisselerin başında SASA, TSPOR ve CANTE yer aldı.

İş Yatırım ekranında toplam net hacim 191 milyon 7 bin 809 olarak görülürken, alım tarafında SASA öne çıktı.

ALIM YAPILAN HİSSELER

Net Alım Yapılanlar Net Lot Pay (%) Maliyet SASA 35.937.597 12,76 2,393 TSPOR 28.954.782 10,28 1,152 CANTE 28.728.124 10,20 1,211 VBIAXV 18.670.071 6,63 0,04 PEKGY 11.364.937 4,04 15,879

SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Net Satış Yapılanlar Net Lot Pay (%) Maliyet SOILRV -10.800.000 4,93 0,02 PAHOL -8.734.444 3,99 1,38 MRGYO -8.426.068 3,85 1,57 VAKFN -7.580.730 3,46 1,183 CWENE -7.532.419 3,44 36,988

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