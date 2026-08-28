Borsa İstanbul’da işlem gününün son bölümüne yaklaşılırken aracı kurumların hisse bazlı alım-satım hareketleri de dikkat çekiyor. En çok alım-satım yapılan hisseler belli oldu.
Borsa İstanbul’da işlem gününün son bölümüne yaklaşılırken aracı kurumların hisse bazlı alım-satım hareketleri de dikkat çekiyor. İş Yatırım verilerine göre TSİ 16.15 itibarıyla en fazla net alım yapılan hisselerin başında SASA, TSPOR ve CANTE yer aldı.
İş Yatırım ekranında toplam net hacim 191 milyon 7 bin 809 olarak görülürken, alım tarafında SASA öne çıktı.
ALIM YAPILAN HİSSELER
|Net Alım Yapılanlar
|Net Lot
|Pay (%)
|Maliyet
|SASA
|35.937.597
|12,76
|2,393
|TSPOR
|28.954.782
|10,28
|1,152
|CANTE
|28.728.124
|10,20
|1,211
|VBIAXV
|18.670.071
|6,63
|0,04
|PEKGY
|11.364.937
|4,04
|15,879
SATIŞ YAPILAN HİSSELER
|Net Satış Yapılanlar
|Net Lot
|Pay (%)
|Maliyet
|SOILRV
|-10.800.000
|4,93
|0,02
|PAHOL
|-8.734.444
|3,99
|1,38
|MRGYO
|-8.426.068
|3,85
|1,57
|VAKFN
|-7.580.730
|3,46
|1,183
|CWENE
|-7.532.419
|3,44
|36,988
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