Şirket tarafından yapılan başvuruda, mevcut sermayenin 7 milyar 184 milyon 778 bin 41,963 TL olduğu belirtildi.

Sermaye artırımı kapsamında 1 milyar 796 milyon 194 bin 510,491 TL tutarında sermaye artırılması planlanıyor. Söz konusu artış, mevcut sermayenin yüzde 25'ine karşılık geliyor.

RÜÇHAN HAKKI KULLANDIRILMAYACAK

Başvuruda sermaye artırımının rüçhan hakkı kullandırılmadan Borsa'da halka arz yöntemiyle gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Artırılacak sermaye tutarı 1,796 milyar TL olurken, halka arz edilecek payların nâma yazılı olarak ihraç edilmesi planlanıyor.

HALKBANK SERMAYE ARTIRIMI DETAYLARI

KALEM TUTAR / ORAN MEVCUT SERMAYE 7.184.778.041,963 TL ARTIRILACAK SERMAYE 1.796.194.510,491 TL SERMAYE ARTIRIM ORANI %25 ARTIRIM YÖNTEMİ RÜÇHAN HAKKI KULLANDIRILMADAN BORSA'DA HALKA ARZ MENKUL KIYMET NEVİ NÂMA

Böylece Halkbank'ın başvuruya konu sermaye artırımı 1,796 milyar TL tutarında olacak. Başvurunun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından değerlendirilmesinin ardından sürece ilişkin gelişmeler netleşecek.

HALKB hisselerinde güçlü alım devam ediyor. Tavan serisini 3. güne taşıyan hisseler yüzde 9,97’lik artışla 46,1 TL’ye yükseldi. Haftalık bazda yüzde 35,43, aylık bazda yüzde 28,84 kazandırdı.

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