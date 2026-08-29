Yeni düzenlemeler başta serbest fonlar ve para piyasası fonları olmak üzere yatırım fonlarının işleyişine ilişkin çeşitli kuralları kapsıyor. Fon piyasasında oluşabilecek risklerin azaltılması ve yatırımcıların daha güçlü şekilde korunması hedefleniyor.

SERBEST FON SAYISINA PORTFÖY YÖNETİCİSİ SINIRI

Yeni düzenlemeyle portföy yönetim şirketlerinin ihraç edebileceği serbest fon sayısı, bünyelerinde istihdam edilen portföy yöneticisi sayısıyla sınırlandırıldı. Özel fonlar da bu kapsamda değerlendirilecek.

Belirlenen sınırın üzerinde serbest fonu bulunan mevcut şirketlere düzenlemeye uyum sağlamaları için 30 Haziran 2029'a kadar süre tanındı.

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNE ASGARİ SERMAYE ŞARTI

SPK, portföy yönetim şirketlerinin asgari başlangıç sermayesini de yeniden belirledi.

Buna göre 2027 yılından itibaren geçerli olmak üzere;

Portföy yönetim şirketi Asgari sermaye Geniş yetkili PYŞ 500 milyon TL Faaliyetleri sınırlı PYŞ 250 milyon TL

Söz konusu tutarlar hem başlangıç sermayesi hem de asgari ödenmiş sermaye yükümlülükleri açısından uygulanacak.

BÜYÜK ORTAKLARIN HİSSE SATIŞLARINA YENİ KURALLAR

Düzenlemeyle halka açık şirketlerin büyük ortakları veya şirket yönetiminde söz sahibi kişilerin Borsa dışında gerçekleştirebilecekleri pay satışlarına da sınırlama getirildi.

Herhangi bir 12 aylık dönemde;

Fiili dolaşımdaki pay oranı %50'nin üzerinde olan ortaklıklarda, sermayeyi temsil eden payların veya oy haklarının %2'sinden fazlası,

Fiili dolaşımdaki pay oranı %50 ve altında olan ortaklıklarda ise sermayeyi temsil eden payların veya oy haklarının %4'ünden fazlası

Bu kapsamda özel emir, BİAŞ Toptan Satışlar Pazarı (TSP) ile virman ve devir yöntemleriyle gerçekleştirilen satışlar da hesaba katılacak.

PAY SATIŞLARINDA SPK ONAYI ARANACAK

Belirlenen oranları aşan miktardaki payların devredilmek istenmesi halinde, işlem öncesinde pay satış bilgi formu hazırlanması ve SPK'nın onayına sunulması gerekecek.

SPK tarafından onaylanmış pay satış bilgi formu bulunmadan söz konusu payların Borsa'da özel emre veya TSP işlemlerine konu edilmesine izin verilmeyecek. Aynı şekilde Kurul onaylı form olmadan ilgili payların devredilmesi veya virman yapılması da mümkün olmayacak.

Bu işlemlerde sorumluluk, paylarını devreden ortak ile devir işlemine aracılık eden yatırım kuruluşlarına ait olacak.

FON REHBERİ'NDE 12 MADDEDE DEĞİŞİKLİK

SPK'nın 28 Ağustos 2026 tarihli kararı kapsamında Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in 12 maddesinde değişiklik yapılırken, 4 yeni madde eklendi.

Ayrıca 29 Ağustos 2026'dan önce Borsa dışında gerçekleştirilen satışlar, herhangi bir 12 aylık dönem içerisinde yapılabilecek satış oranlarının hesaplanmasına dahil edilmeyecek.

Düzenlemelerle yatırım fonlarının işleyişinin daha etkin şekilde düzenlenmesi, piyasa risklerinin azaltılması ve yatırımcıların korunmasının güçlendirilmesi amaçlanıyor.