Mevzuatta yer alan imkanlar otomatik olarak tanımlanmadığı için hak sahiplerinin başvuru yapması gerekiyor. Başvurular Sosyal Güvenlik Merkezleri üzerinden yapılabildiği gibi, e-Devlet üzerinden de kontrol gerçekleştirilebiliyor.

1. CENAZE ÖDENEĞİ

Emeklinin hayatını kaybetmesi halinde ailesine veya defin masraflarını üstlenen kişiye SGK tarafından cenaze ödeneği verilebiliyor.

Bu haktan yararlanmak isteyenlerin, vefat tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde başvuru yapması gerekiyor.

2. EMEKLİ YOLLUĞU

Özellikle memur emeklilerini ilgilendiren emekli yolluğu, emeklilik sonrasında farklı bir şehre yerleşen kişilere belirli şartlar kapsamında sağlanabiliyor.

Gerekli kriterleri karşılayan memur emeklileri, taşınma yolluğu için başvuruda bulunabiliyor.

3. GÖZLÜK VE TIBBİ MALZEME DESTEĞİ

SGK, belirli limitler dahilinde emeklilerin bazı sağlık giderlerine de katkı sağlıyor.

Bu kapsamda gözlük camı ve çerçevesi ile doktor reçetesiyle kullanılan bazı tıbbi malzemelerin maliyetleri SGK tarafından karşılanabiliyor.

4. ÇİFTE MAAŞ İMKANI

Şartların uygun olması halinde bazı emeklilerin birden fazla aylık alma hakkı bulunabiliyor.

Kendi emekli aylığını alan kişiler, vefat eden eşinin veya babasının farklı bir sigorta statüsüne tabi olması gibi durumlarda yasal koşulları karşılamaları halinde çifte aylıktan yararlanabiliyor.

5. GERİYE DÖNÜK TOPLU ÖDEME

Emekli maaşının hesaplanmasında veya her ay ödenen yüzde 4-5 oranındaki ek ödemelerde hata yapılması halinde geriye dönük toplu ödeme hakkı doğabiliyor.

Maaşında eksiklik olduğunu düşünen emekliler, SGK'ya başvurarak hesaplamalarının incelenmesini talep edebiliyor.

5 YILLIK SÜREYE DİKKAT

Söz konusu haklarda 5 yıllık zaman aşımı kuralı bulunuyor. Emekliler ve hak sahipleri başvurularını Sosyal Güvenlik Merkezlerine dilekçe vererek yapabilecekleri gibi, e-Devlet üzerinden “Şahıs Ödemeleri” ekranını da kontrol edebiliyor.

Bu ekran üzerinden kişiler adına tanımlanmış ve henüz alınmamış bir ödeme bulunup bulunmadığı görülebiliyor.

Kaynak: YeniÇağ