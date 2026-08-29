Borsa İstanbul’da halka arz edilen İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. ile Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları yatırımcılarla buluşmaya hazırlanıyor. İki şirketin halka arz edilen payları, eylül ayının ilk günlerinde Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak.

Şirketlerin işlem başlangıç tarihleri, işlem kodları ve baz fiyatları da belli oldu.

İNTETRA 1 EYLÜL’DE İŞLEM GÖRECEK

İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.’nin sermayesini temsil eden 160 milyon TL nominal değerli paylar, Kotasyon Yönergesi’nin 8’inci maddesi kapsamında Borsa İstanbul kotuna alındı.

Şirketin halka arz edilen 40 milyon TL nominal değerli payları, 1 Eylül 2026 tarihinden itibaren Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak.

INTET.E işlem koduyla işlem görecek payların baz fiyatı 53,60 TL olarak belirlendi. Paylarda sürekli işlem yöntemi uygulanırken, maksimum emir değeri 1 milyon TL olacak.

Şirket İşlem tarihi İşlem kodu Baz fiyat Pazar İntetra Teknoloji 1 Eylül 2026 INTET.E 53,60 TL Yıldız Pazar Bakırcı GYO 2 Eylül 2026 BKRGY.E 12,93 TL Yıldız Pazar

BAKIRCI GYO 2 EYLÜL’DE BORSA’DA

Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin sermayesini temsil eden 668 milyon TL nominal değerli paylar da Kotasyon Yönergesi’nin 12’nci maddesi kapsamında Borsa İstanbul kotuna alındı.

Şirketin halka arz edilen 167 milyon TL nominal değerli payları, 2 Eylül 2026 tarihinden itibaren Yıldız Pazar’da işlem görecek.

BKRGY.E işlem koduyla işlem görecek Bakırcı GYO paylarının baz fiyatı 12,93 TL olarak belirlendi. Paylarda sürekli işlem yöntemi uygulanacak ve maksimum emir değeri 1 milyon TL olacak.

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