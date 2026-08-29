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24-29 Ağustos haftasında yatırım araçlarının performansı belli oldu. Borsa İstanbul haftayı yükselişle tamamlarken, altın, gümüş ve Brent petrol tarafında değer kayıpları öne çıktı.

BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 0,87 yükselerek 14.641,56 puandan haftayı tamamladı.

Değerli metallerde ise düşüş görüldü. Ons altın yüzde 3,22, gram altın yüzde 2,80, ons gümüş yüzde 3,79 ve gram gümüş yüzde 3,35 değer kaybetti.

HAFTANIN YATIRIM ARACI PERFORMANSI

Yatırım aracı Haftalık değişim Kapanış / Son değer
BIST 100 %0,87 14.641,56 puan
Dolar/TL %0,42 48,23 TL
Bitcoin %0,55 77.506 dolar
Gram altın -%2,80 6.909,30 TL
Ons altın -%3,22 4.455 dolar
Gram gümüş -%3,35 102,93 TL
Ons gümüş -%3,79 66,39 dolar
Brent petrol -%4,93 88,28 dolar

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

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