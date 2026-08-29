BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 0,87 yükselerek 14.641,56 puandan haftayı tamamladı.

Değerli metallerde ise düşüş görüldü. Ons altın yüzde 3,22, gram altın yüzde 2,80, ons gümüş yüzde 3,79 ve gram gümüş yüzde 3,35 değer kaybetti.

HAFTANIN YATIRIM ARACI PERFORMANSI

Yatırım aracı Haftalık değişim Kapanış / Son değer BIST 100 %0,87 14.641,56 puan Dolar/TL %0,42 48,23 TL Bitcoin %0,55 77.506 dolar Gram altın -%2,80 6.909,30 TL Ons altın -%3,22 4.455 dolar Gram gümüş -%3,35 102,93 TL Ons gümüş -%3,79 66,39 dolar Brent petrol -%4,93 88,28 dolar

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