Yatırım fonları kategorileri arasında en yüksek getiri yüzde 2,79 ile Kıymetli Maden Fonlarında gerçekleşirken, en düşük getiri yüzde 0,42 ile Serbest Fonlarda görüldü.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 2,69 ile Kıymetli Madenler kategorisinde yaşandı. En düşük getiri ise yüzde 0,61 ile Para Piyasası fonlarında gerçekleşti.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN YATIRIM FONU

Bu hafta yatırım fonları arasında en yüksek getiriyi Deniz Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) sağladı. Fonun haftalık getirisi yüzde 33,46 oldu.

BES’TE EN ÇOK KAZANDIRAN FON

Bireysel Emeklilik Sistemi fonlarında haftanın en fazla kazandıranı HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu oldu. Fon, haftalık bazda yüzde 3,88 değer kazandı.

Fon / Kategori Haftalık değişim Kıymetli Maden Fonları %2,79 Serbest Fonlar %0,42 BES Kıymetli Madenler %2,69 BES Para Piyasası %0,61 Deniz Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon %33,46 HDI Fiba Emeklilik Fon Sepeti %3,88 Pardus Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon -%33,73 Agesa Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Emeklilik Fonu -%1,69

EN FAZLA KAYBETTİREN FONLAR

Yatırım fonları arasında haftanın en fazla kaybettireni Pardus Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu. Fonun değeri haftalık bazda yüzde 33,73 geriledi.

BES fonlarında ise en fazla değer kaybeden fon, Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu oldu. Fon haftalık bazda yüzde 1,69 düşüş kaydetti.

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