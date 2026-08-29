Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hakkında açıklamada bulundu.

3 İLAÇ GERİ ÖDEME KAPSAMINA ALINDI

Bakan Işıkhan, yapılan düzenlemeyle birlikte 2 Hemofili B ilacı ile 1 kanser ilacının geri ödeme kapsamına alındığını bildirdi. Söz konusu ilaçlardan birinin yerli üretim olduğunu belirten Işıkhan, düzenlemenin vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracağını ifade etti.

MAJİSTRAL İLAÇ ÖDEMELERİ ARTIRILDI

Düzenleme kapsamında eczanelerde hazırlanan majistral ilaçlar için SGK tarafından ödenen tutar yüzde 40 artırıldı.

Bunun yanı sıra çocuk cerrahisinde uygulanan işlemlerin kapsamının genişletildiği ve kemik iliği nakli süreçlerinde de çeşitli iyileştirmeler yapıldığı açıklandı.

KEMİK İLİĞİ NAKLİ SÜREÇLERİNDE YENİ DÜZENLEME

Kemik iliği nakli bekleyen hastalar için uygun verici bulunmasına yönelik tarama süreçleri güncellendi. Ayrıca tedavi ve ilaç uygulamalarına ilişkin yeni düzenlemeler hayata geçirildi.

Bakan Işıkhan, yapılan düzenlemelerin vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracağını belirterek hastalara acil şifalar diledi.