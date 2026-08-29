Verilere göre kurumun haftalık net işlem hacmi 5,38 milyar TL satış tarafında gerçekleşti.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

Hisse Net lot Pay SASA 91.100.100 %13,97 BJKAS 32.730.803 %5,02 CANTE 27.597.685 %4,23 EKGYO 21.120.312 %3,24 ADESE 19.859.522 %3,05

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net lot Pay GSRAY -65.397.883 %6,40 CEMZY -46.288.403 %4,53 TURSG -26.401.289 %2,58 SKBNK -26.095.152 %2,55 SYLDQV -18.190.651 %1,78

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