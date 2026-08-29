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Borsa İstanbul’da 24-28 Ağustos haftasında İş Yatırım üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde alım ve satım tarafında öne çıkan hisseler belli oldu.

Verilere göre kurumun haftalık net işlem hacmi 5,38 milyar TL satış tarafında gerçekleşti.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

Hisse Net lot Pay
SASA 91.100.100 %13,97
BJKAS 32.730.803 %5,02
CANTE 27.597.685 %4,23
EKGYO 21.120.312 %3,24
ADESE 19.859.522 %3,05

İş Yatırım bu hafta satışa geçti: GSRAY ilk sırada!, Görsel 1

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net lot Pay
GSRAY -65.397.883 %6,40
CEMZY -46.288.403 %4,53
TURSG -26.401.289 %2,58
SKBNK -26.095.152 %2,55
SYLDQV -18.190.651 %1,78

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

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