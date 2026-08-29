Borsa İstanbul’da 24-28 Ağustos haftasında İş Yatırım üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde alım ve satım tarafında öne çıkan hisseler belli oldu.
Verilere göre kurumun haftalık net işlem hacmi 5,38 milyar TL satış tarafında gerçekleşti.
EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER
|Hisse
|Net lot
|Pay
|SASA
|91.100.100
|%13,97
|BJKAS
|32.730.803
|%5,02
|CANTE
|27.597.685
|%4,23
|EKGYO
|21.120.312
|%3,24
|ADESE
|19.859.522
|%3,05
Kaynak: ForInvest
EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER
|Hisse
|Net lot
|Pay
|GSRAY
|-65.397.883
|%6,40
|CEMZY
|-46.288.403
|%4,53
|TURSG
|-26.401.289
|%2,58
|SKBNK
|-26.095.152
|%2,55
|SYLDQV
|-18.190.651
|%1,78
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