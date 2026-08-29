Paylaşılan verilere göre temettü ödemesi yapacak şirketler ve ödeme tarihleri şöyle:

Şirket Hisse kodu Temettü tutarı Temettü oranı Ödeme tarihi Suwen Tekstil SUWEN 0,1518 TL %2,80 31 Ağustos 2026 Türk Tuborg TBORG 8,0828 TL %5,95 2 Eylül 2026 Berkosan BRKSN 0,0500 TL %0,74 4 Eylül 2026 *

İLK ÖDEME SUWEN’DEN

Temettü ödemelerine 31 Ağustos’ta Suwen Tekstil (SUWEN) ile başlanacak. Şirketin pay başına temettü tutarı 0,1518 TL, temettü oranı ise yüzde 2,80 olarak yer alıyor.

EN YÜKSEK TEMETTÜ ORANI TÜRK TUBORG’DA

2 Eylül’de Türk Tuborg (TBORG) yatırımcılarına ödeme yapacak. Şirketin pay başına temettü tutarı 8,0828 TL, temettü oranı ise yüzde 5,95 seviyesinde bulunuyor.

Haftanın son temettü ödemesi ise 4 Eylül’de Berkosan (BRKSN) tarafından gerçekleştirilecek. Şirketin pay başına temettü tutarı 0,0500 TL, temettü oranı ise yüzde 0,74 olarak belirtiliyor.

Böylece 31 Ağustos-4 Eylül haftasında 3 şirket temettü ödemesi gerçekleştirecek.

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