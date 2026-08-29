Altın fiyatlarında yükseliş beklentisi sürerken, Goldman Sachs ons altının 2026 yılı sonunda 4.900 dolara ulaşabileceğini öngördü. Kurumun tahmininde merkez bankalarının güçlü altın alımlarını sürdürmesi ve Fed’in 2026’da faiz artıracağı beklentisinin zayıflaması etkili oldu.

Altın, temmuz ortasında gördüğü dip seviyeden 25 Ağustos’a kadar yaklaşık yüzde 15 değer kazanarak 4.600 dolar civarına yükseldi. Goldman Sachs, değerli metaldeki yükselişin yılın ikinci yarısında da devam etmesini bekliyor.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN TALEBİ SÜRÜYOR

Goldman Sachs Araştırma Kıdemli Emtia Analisti Lina Thomas ile Küresel Emtia Araştırmaları Eş Başkanı Daan Struyven, merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirme eğiliminin altın fiyatları açısından önemli bir yapısal unsur olduğunu belirtti.

Analistlere göre merkez bankalarının jeopolitik ve finansal risklere karşı rezervlerini çeşitlendirmesi, altın alımlarının uzun vadede yüksek kalmasını destekliyor.

Goldman Sachs Araştırma, merkez bankalarının 2026 boyunca aylık ortalama 50 ton altın satın alacağını tahmin ediyor. Bu rakam, 2022 öncesindeki aylık ortalama 17 tonun oldukça üzerinde bulunuyor.

Kurumun verilerine göre merkez bankalarının aylık altın alımları mayısta 66 ton olurken, haziranda mevsimsellikten arındırılmış üç aylık bazda 100 tona yükseldi. Haziran ayında tespit edilebilen en büyük alıcının ise Çin Merkez Bankası olduğu belirtildi.

FED BEKLENTİLERİ ALTINI DESTEKLİYOR

Altındaki yükselişte ABD Merkez Bankası’na yönelik faiz beklentileri de etkili oluyor. Piyasalarda Fed’in 2026 yılında faiz artıracağı yönündeki beklentilerin zayıflaması, yatırımcıların altın talebinin toparlanmasına katkı sağladı.

Goldman Sachs analistleri, daha düşük enflasyon eğiliminin Fed’in bu yıl politika faizini sabit tutmasını sağlayabileceğini ve böylece Fed kaynaklı baskının azalmasını beklediklerini ifade etti.

Faizlerin yükseldiği dönemlerde ise altının cazibesi azalabiliyor. Tahvil gibi faiz getirisi sağlayan varlıkların daha cazip hale gelmesi, altına olan talebi baskılayabiliyor.

ALTIN İÇİN 4.900 DOLAR BEKLENTİSİ

Goldman Sachs'ın temel senaryosuna göre ons altın 2026 sonunda 4.900 dolara ulaşabilir. Analistler, özel yatırımcı portföylerinde altının ağırlığının halen düşük olduğuna dikkat çekerek, orta vadede fiyatı bu tahminin üzerine taşıyabilecek gelişmeler bulunduğunu belirtti.

Özellikle İran başta olmak üzere jeopolitik gerilimlerin artması, merkez bankalarının yanı sıra özel yatırımcıların da portföylerini çeşitlendirmek amacıyla altına yönelmesini hızlandırabilir.

Goldman Sachs’ın 4.900 dolarlık ons altın tahmini gerçekleşirse, dolar/TL’nin mevcut seviyelerde kalması durumunda gram altının yaklaşık 7.600 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Bu seviye, mevcut 6.908 TL’lik fiyata göre yaklaşık yüzde 10’luk artış anlamına geliyor.

DEV FİNANS KURULUŞLARINDAN ALTIN İÇİN FARKLI SENARYOLAR

Geçtiğimiz hafta altın fiyatlarına yönelik yüksek hedefler öne çıkarken, küresel finans kuruluşlarından birbirinden farklı değerlendirmeler geldi.

State Street Investment Management Altın Stratejisi Başkanı Aakash Doshi, ons altının gelecek kış başındaki temel senaryo aralığını 4.750-5.500 dolar olarak belirledi. Doshi ayrıca uzun vadede 10 bin dolar seviyesine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

Öte yandan Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, altındaki hızlı yükselişin ardından kâr satışlarının hızlanabileceği ve değerli metalde düzeltme yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Bank of America'nın (BofA) 2027 yılı için 5.000 dolarlık ons altın tahmini de yeniden gündeme geldi. Bankanın çeyreklik ons altın beklentileri şöyle:

Dönem Ons altın tahmini 2026 4. çeyrek 4.250 dolar 2027 1. çeyrek 4.750 dolar 2027 2. çeyrek 5.000 dolar 2027 3. çeyrek 5.000 dolar 2027 4. çeyrek 4.500 dolar 2027 yılı ortalaması 4.813 dolar

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