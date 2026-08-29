Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar, 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Özellikle gram, çeyrek ve ons altının güncel satış fiyatları merak ediliyor.

Altın fiyatları, Fed Başkanı Kevin Warsh’ın Jackson Hole’da verdiği şahin mesajların ardından sert geriledi. Konuşma sonrası eylül ayına ilişkin faiz beklentileri değişirken, dolar ve ABD tahvil getirilerindeki yükseliş değerli metal üzerindeki baskıyı artırdı.

Yaşanan gelişmelerin ardından yatırımcılar yeni günde altın fiyatlarının seyrini takip ederken, günün ilk saatlerinde güncel satış fiyatları belli oldu.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Satış Fiyatı Gram altın 6.908,74 TL Çeyrek altın 11.269,00 TL Yarım altın 22.532,00 TL Tam altın 46.066,77 TL Cumhuriyet altını 44.899,00 TL Gremse altın 115.520,19 TL Ons altın 4.455,06 dolar

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