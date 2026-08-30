ABD'de geçen hafta açıklanan bilançolar, teknoloji ve tüketici şirketlerinde güçlü bir performansa işaret etti. S&P 500'de sonuçlarını açıklayan 18 önemli şirketin tamamı hisse başına kâr beklentilerini aşarken, şirketlerin tamamı yıllık bazda kâr artışı kaydetti.

Gelir tarafında da güçlü bir görünüm oluştu. 18 şirketin 17'si gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre artırırken, yine 17 şirket piyasa beklentilerinin üzerinde satış açıkladı. Hormel Foods ise hem gelir beklentisini karşılayamayan hem de yıllık bazda satışları gerileyen tek şirket oldu.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ BİLANÇOLARDA ÖNE ÇIKTI

Teknoloji şirketleri geçen haftaki bilanço sezonunun en güçlü gruplarından biri oldu.

CrowdStrike'ın geliri yıllık bazda yüzde 25,8 artarak 1,47 milyar dolara ulaştı. Şirketin yıllık tekrarlayan geliri (ARR) de yüzde 25 artışla 5,85 milyar dolara çıktı. CrowdStrike, güçlü sonuçların ardından 2027 mali yılı gelir beklentisini 5,99-6,01 milyar dolar aralığına yükseltti.

NVIDIA'NIN GELİRİ 96,22 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Yapay zeka yatırımlarının merkezindeki Nvidia da güçlü bilanço açıklayan şirketler arasında yer aldı. Şirketin ikinci çeyrek geliri yıllık bazda iki kattan fazla artarak 96,22 milyar dolara ulaştı.

Büyümenin ana motorunu veri merkezi talebi oluştururken Nvidia, üçüncü çeyrekte yaklaşık 108 milyar dolar gelir elde etmeyi beklediğini açıkladı.

MARVELL'DAN YAPAY ZEKA DESTEĞİYLE YÜZDE 45 BÜYÜME BEKLENTİSİ

Marvell Technology'nin geliri yüzde 37 artışla 2,74 milyar dolara yükseldi. Şirket, yapay zeka altyapısına yönelik güçlü talebin desteğiyle 2027 mali yılında yaklaşık yüzde 45 gelir büyümesi öngördü.

Bu görünüm, yapay zeka yatırımlarının yalnızca büyük çip üreticilerine değil, veri merkezi ve altyapı tarafında faaliyet gösteren şirketlere de güçlü şekilde yansımaya devam ettiğine işaret etti.

BEST BUY GELİR TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Tüketici tarafında ise Best Buy'ın geliri yüzde 3,6 artışla 9,78 milyar dolara çıktı.

Yapay zeka destekli bilgisayarlar ve yeni teknoloji ürünlerine yönelik talebin güçlenmesi şirketin beklentilerine de yansıdı. Best Buy, yıllık gelir tahminini 42,3-42,8 milyar dolar aralığına yükseltti.

GÖZLER YENİ HAFTANIN BİLANÇOLARINDA

ABD'de bilanço takvimi yeni haftada da yatırımcıların gündeminde olacak. Broadcom, Palo Alto Networks, Medtronic, NetApp, Campbell's ve lululemon başta olmak üzere birçok şirket finansal sonuçlarını açıklayacak.

Özellikle Broadcom bilançosu yakından takip edilecek. Şirketin sonuçları, yapay zeka altyapısına yönelik yatırımların ve talebin güçlü seyrini sürdürüp sürdürmediğine ilişkin yeni sinyaller verecek.